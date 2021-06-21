شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار 8799 رخصة إنشائية بالشرقية خلال عام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن عدد الرخص الإنشائية الصادرة في العام الماضي بلغ 164102 رخصة، فيما بلغ نصيب المنطقة الشرقية منها 8799 رخصة.

وقالت الوزارة: إن الرياض تصدرت المناطق في إجمالي الرخص الإنشائية بنحو 38904 رخص، تلتها أمانة منطقة عسير بإجمالي رخص صادرة بلغت 16933 رخصة، فيما حلت ثالثة أمانة منطقة القصيم بـ16576 رخصة.

ولفتت الوزارة إلى أن عدد الرخص الإنشائية في أمانة محافظة جدة بلغ 14827 رخصة، فيما بلغ عدد الرخص الإنشائية في أمانة محافظة الأحساء 9777 رخصة، وفي أمانة منطقة حائل 8268 رخصة، وفي أمانة المدينة المنورة 8180 رخصة، بينما في أمانة منطقة الجوف بلغ عدد الرخص الإنشائية 6458، وفي أمانة منطقة جازان 6224 رخصة.

وأوضحت أن إجمالي الرخص الإنشائية في أمانة العاصمة المقدسة بلغ 5863 رخصة، وفي أمانة الحدود الشمالية 4930 رخصة، وفي أمانة محافظة الطائف 4746 رخصة، بينما في أمانة حفر الباطن 4157 رخصة، ونجران 3898 رخصة، وفي تبوك 3186 رخصة والباحة 2376 رخصة.

وأشارت إلى أن إجمالي رخص البناء بلغ 145661 رخصة، بينما بلغت إضافة وتعديل مكونات رخصة البناء نحو 13791 رخصة، فيما بلغ إجمالي رخص الترميم نحو 4650 رخصة، وبلغ إجمالي رخص الهدم 2633 رخصة.