شكرا لقرائتكم خبر عن «المواصفات»: تسجيل 61 ألف منتج عبر «سابر» في مايو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة نحو 61 ألف منتج خلال شهر مايو المنصرم، وتجاوز عدد شهادات المطابقة المسجلة 21 ألف شهادة، بالإضافة إلى نحو 38 ألف شهادة مطابقة للإرسالية، فيما بلغ عدد الاتصالات المجاب عنها أكثر من 3 آلاف اتصال.

وقالت الهيئة إن منصة سابر الإلكترونية تسهّل على المستفيدين من موردين وأصحاب المصانع المحلية الوصول إلى جهات تقويم المطابقة المعتمدة لديها حول العالم، للحصول على شهادات المطابقة والإرسالية المطلوبة وتسجيلها في منصة سابر من بلد المنشأ، لتسهيل وتسريع إجراءات دخول المنتجات إلى السوق السعودي، مما يؤدي إلى تقليص الوقت المستغرق في عملية المطابقة إلكترونيًا بكل سهولة ويسر.

ودعت المواصفات السعودية أصحاب المنشآت التجارية إلى الدخول على الموقع الإلكتروني لمنصة سابر والتعرف أكثر على الخدمات الجديدة وتسجيل المنتجات إلكترونيًا.