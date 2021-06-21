شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد: يابوي رمز المجد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، رمز المجد والعز والمرجلة والمقدرة والشهامة، في أبيات شعرية نشرها سموه، أمس، على «إنستجرام» بمناسبة يوم الأب، قال فيها:

يابوي رمز المجد والعز والدين

والمرجله والمقدره والشهامه

اللي طغى ذكرك في كل الميادين

زعيم كنك منخلق للزعامه

لو قلت كفك غيث كل المساكين

إخضر عصن وغردت لي حمامه

وسمعت أصوات العرب بالملايين

تقول عز الله صدق في كلامه