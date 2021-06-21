شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يضطر لبعض الانخفاض – تحليل صباحي – 21-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) تداولات يوم أمس بسلبية ليضغط على مستوى 10810 ويستقر دونه، مما يقدّم إشارات على بدء تصحيح هابط محتمل خلال الفترة المقبلة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الافتتاح بشكل سلبي والتماسك دون هذا المستوى سيدفع المؤشر للانخفاض نحو مناطق 10540 بشكل رئيسي.

لذلك، من الضروري مراقبة الافتتاح القادم نظراً لأهميته في تحديد مصير اتجاه المؤشر التالي، مع الإشارة إلى أن تخطي 10850 مطلوب لتحرير المؤشر من أي ضغط سلبي محتمل والاندفاع لبدء رحلة تعافي جديدة على المدى القصير والمتوسط.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10,650.00 ومستوى المقاومة 11,000.00.