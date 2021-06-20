شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات صينية تضغط على «بيتكوين».. والرمز «تايتان» يقترب من الصفر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفضت عملة البيتكوين خلال عطلة نهاية الأسبوع وسط التركيز على إغلاق المناجم الصينية والتدقيق التنظيمي المحتمل.

تراجعت أكبر عملة مشفرة بنسبة 5.5% إلى 34142 دولارا الأحد، لتنخفض للمرة الرابعة في الجلسات الخمس الماضية. وتراجعت إيثر، ثاني أكبر شركة، بنسبة 5.9% إلى 2095 دولارا.

يتم تداول البيتكوين عند حوالي نصف أعلى مستوى قياسي لها عند حوالي 65000 دولار تم الوصول إليه في منتصف أبريل. وتبلغ القيمة السوقية لجميع العملات المشفرة حوالي 1.45 تريليون دولار، مقابل ارتفاع يبلغ حوالي 2.6 تريليون دولار في الشهر الماضي.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في شركة «أواندا كورب»، إن البيتكوين تتعرض لضغوط بسبب الانخفاض المفاجئ في رمز «تايتان» Titan إلى الصفر تقريبا - وهي عملة مستقرة جذبت حتى الملياردير مارك كوبان. وكان المنظمون قد أعربوا بالفعل عن قلقهم بشأن العملات المستقرة.

وأحد أهم العوامل الضاغطة يتمثل بالقلق بشأن تضييق الصين على التعدين وسط مخاوف بشأن استخدام الطاقة، وفي أعقاب حوادث الفحم المميتة. وقال شخص مطلع على الوضع إن مدينة يان الواقعة في المنطقة الجنوبية الغربية من سيتشوان وعدت السلطات الإقليمية باستئصال جميع عمليات تعدين البيتكوين والإيثر في غضون عام واحد.

وفقًا لتقرير في جلوبال تايمز، أدى إغلاق العديد من مناجم البيتكوين في المقاطعة إلى إغلاق أكثر من 90% من قدرة تعدين البيتكوين في الصين التي تحتضن حوالي 65% من تعدين البيتكوين في العالم، وفقًا لتقدير جامعة كامبريدج.

(بلومبيرج)