شكرا لقرائتكم خبر عن سرقوا مركبة بعد رصدها متوقفة لفترة طويلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أحالت النيابة العامة بدبي آسيويين وآخر هارب إلى محكمة الجنايات بتهمة سرقة مركبة من ساحة رملية في منطقة القصيص.

تعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تقدم به صاحب شركة تجارية يفيد بسرقة مركبة تخص شركته من ساحة رملية، وأفاد المبلغ في التحقيقات بأن سلم مفاتيح المركبة إلى سائق يعمل في شركته لصفها في ساحة رملية قبل 3 أشهر من تاريخ البلاغ، وذكر المبلغ أن السائق غادر الدولة بعد إرشاده بمكان صف المركبة فقام بتفقد موقعها فلم يجدها.

وأفاد شرطي في أوراق القضية أن فريق من التحريات انتقل إلى مكان البلاغ حيث توصل إلى اثنين من أفراد العصابة بعد جمع الأدلة من موقع السرقة وتبين أنهما محبوسان على ذمة قضية أخرى.