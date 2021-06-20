شكرا لقرائتكم خبر عن «دار الأمان» تقدم 7902 خدمة صحية ومعيشية لأبناء النزيلات في إبريل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت دار الأمان التابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية، سعيها إلى وضع برامج تحقق أهدافها وتعزز الدور المجتمعي والإنساني للحفاظ على الطفل.

وقالت فاطمة إسماعيل مديرة الدار في هذا الصدد إنه تم تقديم 7902 خدمة صحية ومعيشية خلال إبريل الماضي وتوفير كل أوجه الرعاية لأبناء النزيلات ورعايتهم بصورة مؤقتة من خلال توفير الجو المناسب لهم.

وأضافت أنه يتم تنفيذ البرامج بالتعاون مع مؤسسات حكومية وعامة انطلاقاً من مبدأ الشراكة المجتمعية، لتقديم باقة متنوعة من البرامج الدينية والاجتماعية والصحية والتنموية والفنية إلى جانب التطبيب والفحص الدوري والاستشارات الهاتفية الطبية، إضافة إلى إصدار التقارير الطبية وخدمات التمريض والصيدلة، لافتة إلى اهتمام الإدارة بتحفيز ودعم مواردها البشرية ورفع كفاءتهم وتعزيز قدراتهم الوظيفية، لصقل مهاراتهم فيما يخص خدمة منتسبي الدار.

وذكرت مديرة «دار الأمان» أنه وفي ظل جائحة كورونا طورت الإدارة برامجها بتحويلها لبرامج إلكترونية لضمان استمرارية خدمة الأنشطة للمنتسبين إضافة إلى الرؤية الإلكترونية.