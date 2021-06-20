شكرا لقرائتكم خبر عن الشامسي يُكرِّم الموهوبين من منتسبي شرطة الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

كرم اللواء سيف الزري الشامسي،‏ قائد عام شرطة الشارقة، صباح أمس الأحد، عدداً من الموهوبين من منتسبي شرطة الشارقة، ضمن مسابقة المواهب الشرطية المعلن عنها بمختلف فئاتها ومستوياتها، بحضور الدكتور اللواء عبد القدوس العبيدلي، ‏مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، والعميد عبدالله مبارك بن عامر، نائب قائد عام شرطة الشارقة، والعميد عارف الشريف مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعميد أحمد حاجي السركال مدير عام العمليات الشرطية، والعميد الدكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية، والعميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية، ومروة عبيد العقروبي، مديرة بيت الحكمة، إلى جانب عدد من منتسبي القيادة من ضباط وأفراد الشرطة والمكرمين.

وشهد الحفل عرض تقديمي عن المسابقة وتصنيف الفئات بها، والهدف الرئيسي منها، فيما تم عرض مقطع فيديو تناول مقتطفات من أبرز النماذج الموهوبة المشاركة في المسابقة من منتسبي القيادة، والإعلان عن الشروط والأحكام المحددة للتقييم واختيار الفائزين.

وأكد اللواء الشامسي في كلمته أن الهدف من المسابقة، هو الكشف عن المواهب الدفينة وتشجيعها ودعمها.

من جهته أعرب اللواء عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، عن سعادته بما شهده من مواهب استثنائية حظي به الحفل.

وفي ختام الحفل أُعلن عن أسماء الفائزين في المسابقة، وكرّم قائد عام شرطة الشارقة الموهوبين، وأثنى على المشاركات التي تقدمت للمسابقة، متمنياً لهم دوام التقدم والتفوق في حياتهم العملية، ومواصلتهم العمل على تطوير مهاراتهم ومواهبهم المختلفة.