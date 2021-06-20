شكرا لقرائتكم خبر عن نصف مليون مستفيد من أضاحي «خيرية الشارقة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

أفادت جمعية الشارقة الخيرية في تقرير أعدته مع اقتراب موسم الأضاحي، أن عدد المستفيدين من مشروع لحوم الأضاحي بلغ 578,500 مستفيداً من حصيلة 57850 أضحية تم توزيع لحومها بين الأسر المتعففة داخل وخارج الدولة منذ 2015 وحتى حملة الأضاحي الماضية، بواقع 15850 أضحية داخل الدولة، و42000 أضحية في عدد من البلدان التي تشملها مشاريع الجمعية بالتنسيق مع سفارات الدولة ومكاتب الجمعية في تلك البلدان.

وقال عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي إن مشروع الأضاحي هو أحد الحملات الموسمية التي تلقى اهتماماً وحرصاً على تنفيذها من خلال لجنة عُليا تقـــوم على إدارة الحملة وتنبثق عنها عدة لجان فرعية تتمثل في لجان الفحص والذبح والتوزيع.

وأشار إلى أن الجمعية وزعت منذ 2015 وحتى حملة عيد الأضحى الماضية 57850 أضحية داخل وخارج الدولة، حيث تم التعاقد مع التجار وموردي المواشي من خلال مناقصات استهدفت الحصول على أفضل العروض التي تخدم العمل الإنساني وترشد استخدام الموارد.