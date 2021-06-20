بعد قرار التسجيل والإحلال.. الحكومة تحدد خط سير "التكاتك" و"الميني فان" في هذه الأماكن



الشارقة - اميمة ياسر -

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم لمجلس الوزراء، إن وزارة الداخلية ستعطي مدة محددة لتسجيل وترخيص مركبات التوكتوك، وبعد المهلة سيتم مصادرة التكاتك غير المسجلة، مضيفًا أن تسجيل التكاتك إجباري خلال المدة التي ستحددها وزارة الداخلية.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن صاحب مركبة التوكتوك هو المستفيد من تسجيل التوكتوك لحصوله على تأمين اجتماعي.

وتابع بأن هناك مسارًا آخر، وهو تسليم التوكتوك وتقييم سعره، وخصم قيمة التوكتوك من قيمة السيارة الميني فان، ويأتي ذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أنه ستظل هناك قيود على التكاتك بعد الترخيص وليس معنى ترخيص التوكتوك سيره في أي مكان، متابعًا التكاتك ستسير على حسب خط السير التي ستحدده المحافظة، وسيارات “الميني فان" أيضًا لن تسير في أي مكان وسيكون له خط سير تحدده المحافظة.

واستطرد سعد أن شروط الحصول على رخصة قيادة "الميني فان" هي نفس شروط الحصول على رخصة السيارة العادية.