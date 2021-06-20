شكرا لقرائتكم خبر مشروع لاستخدام الطحالب في الصناعات الغذائية والتكميلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوضح الرئيس التنفيذي لشركة المنارة للتطوير التابعة لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، الدكتور عبدالعزير السويلم أن وزارة البيئة والمياه والزراعة كلفت الشركة بتنفيذ مشروع تطبيقي لتطوير تقنيات استزراع الطحالب البحرية كمنتج عضوي لاستخدامات متعددة.

وذكر السويلم في ورشة عمل بعنوان «الزراعة بمياه البحر.. التحديات والفرص»، نظمتها الوزارة - عبر الاتصال المرئي - بالتعاون مع جهات أكاديمية، أن في مقدمة استخدامات استزراع الطحالب، تصنيع أعلاف الأسماك المستزرعة وصناعة المشروبات والصناعات الغذائية والتكميلية، كألوان ومحسنات طبيعية بدل المحسنات الكيميائية الصناعية.

وأفاد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس أحمد العيادة بأن هذه الورشة تأتي في نطاق التعاون والتكامل بين الجهات البحثية والشركات الوطنية للاطلاع على الخبرات الوطنية في هذا المجال، مؤكدا أهمية مثل هذه المشاريع البحثية في تعزيز التنمية الزراعية في المناطق الساحلية، وحرصا منها على كفاءة الإنتاج والاستدامة لتقديم نماذج بحثية متكاملة لإنتاج الخضار والأسماك باستخدام نظام مغلق لتدوير وتحلية مياه البحر.

من جهته تحدث مدير مركز أبحاث الثروة السمكية بجدة المهندس رياض الفقيه عن الزراعة بمياه البحر كنظام مبتكر، وعن نتائج مشروع الوحدة البحثية للزراعة بمياه البحر بجدة، إضافة إلى استعراض أستاذ علوم النبات في «كاوست» ومدير مشروع مزرعة البحر الأحمر للزراعة بالماء المالح الدكتور مارك تيستر، كيفية استفادة الشركة من الابتكارات والخبرات السابقة، ودمجها مع ابتكاراتها لتطوير نظام زراعة فريد ومستدام.

وتخللت فعاليات الورشة زيارة ميدانية لمشروع شركة «نقوا» للزراعة بمياه البحر، جرى فيها الوقوف على نتائج وجهود التعاون بين الشركة ووزارة البيئة والمياه والزراعة.