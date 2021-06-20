مساهمون يطالبون بحل مجلس إدارة «المتطورة»

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وأوضحت الشركة في بيان أمس على موقع تداول، أنها تلقت خطابا من بعض المساهمين الذين يملكون أسهما تمثل 5.06% من رأس مال الشركة يطلب اتخاذ الإجراءات النظامية، وذلك لحل مجلس إدارة الشركة وإعادة انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد.
وذكرت (المتطورة) أنها سوف تقوم باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال الطلب، وسوف يتم الإعلان عن أي تطورات في هذا الصدد في حينه.
وكانت عمومية (المتطورة) انتخبت في أبريل 2020، أعضاء مجلس الإدارة للدورة التي بدأت من تاريخ 17 سبتمبر 2020 وتنتهي في 16 سبتمبر 2023.
وأعلنت (متطورة)، في مارس 2021، عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2020، بإجمالي 12.5 مليون ريال، لعدد 50 مليون سهم.
يذكر أن صافي ربح الشركة السعودية للصناعات المتطورة تراجع بنسبة 8.7% في العام 2020، لتسجل نحو 26.07 مليون ريال بعد الزكاة، مقابل 28.55 مليون ريال في 2019.
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