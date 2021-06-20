شكرا لقرائتكم خبر تغريم 3 شركات 1.5 مليون لمخالفتها نظام الغذاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فرضت الهيئة العامة للغذاء والدواء غرامات مالية قدرها 1.5 مليون ريال على ثلاث شركات غذائية لمخالفتها نظام الغذاء ولائحته التنفيذية.

وأوضحت الهيئة أن مخالفة المنشأة الأولى (شركة الجميل العالمية للتجارة المحدودة ومقرها محافظة جدة)، تمثلت في تخزين مبيد عالي السمية وشديد الخطورة - مقيد الاستخدام - في حاوية نقل المواد الغذائية، وعليه جرى معاقبة المنشأة بغرامة مالية قدرها 500 ألف ريال.

وغرامة مالية قدرها 500 ألف ريال على (شركة وسام الدواء الطبية ومقرها الرياض)، لمخالفتها قرار الهيئة رقم 34242 وتاريخ 24/09/1438هـ، باستيراد وتداول أسماك بلطي محظورة.

كما عاقبت منشأة غذائية (شركة أسماك الصدفة المحدودة للتجارة ومقرها محافظة جدة)، بغرامة مالية قدرها 500 ألف ريال، لمخالفتها قرار الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم 21174 وتاريخ 06/05/1439هـ، باستيراد أسماك محظورة، وتغيير بلد المنشأ واسم الصنف الفعلي للأسماك.

ودعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أصحاب المنشآت والمهتمين إلى الاطلاع على الأنظمة واللوائح المعمول بها من خلال زيارة موقع (الهيئة)، أو التواصل مع مركز الاتصال الموحد للإجابة على الاستفسارات المتعلقة بمجالات عمل (الهيئة) عبر الرقم (19999).

يذكر أن الهيئة العامة للغذاء والدواء تتولى تنظيم ومراقبة والإشراف على الغذاء والدواء والأجهزة الطبية والتشخيصية، ووضع المواصفات القياسية الإلزامية لها سواء كانت مستوردة أو مصنعة محليا، ويقع على عاتقها مراقبتها وفحصها في مختبراتها أو مختبرات الجهات الأخرى، وتوعية المستهلك في كل ما يتعلق بالغذاء والدواء والأجهزة الطبية وجميع المنتجات والمستحضرات المتعلقة بذلك، كما تتخذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة بما يضمن سلامة الغذاء والدواء للإنسان والحيوان وسلامة المستحضرات الحيوية والكيميائية وكذلك المنتجات الالكترونية التي تمس صحة الإنسان.

3 شركات مخالفة:

شركة الجميل العالمية للتجارة المحدودة

- مقرها: جدة

- المخالفة: تخزين مبيد عالي السمية وشديد الخطورة في حاوية نقل المواد الغذائية

- الغرامة: 500 ألف ريال

شركة وسام الدواء الطبية

- مقرها: الرياض

- المخالفة: استيراد وتداول أسماك بلطي محظورة

- الغرامة: 500 ألف ريال

شركة أسماك الصدفة المحدودة للتجارة

- مقرها: جدة

- المخالفة: استيراد أسماك محظورة وتغيير بلد المنشأ واسم الصنف الفعلي للأسماك

- الغرامة: 500 ألف ريال