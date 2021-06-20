ارتفاع أسعار اللحوم الحية ورؤوس الماشية قبل عيد الأضحى



الشارقة - اميمة ياسر -

صعدت أسعار اللحوم ورؤوس الماشية في السوق المصري مرة أخرى خلال الشهر الجاري، بنحو 10% بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف وأسعار اللحوم المستوردة التي قفزت بالأسعار المحلية إلى قمة قياسية جديدة.

وقال محمد ريحان، عضو شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، لـ"القاهرة 24"، إن أسعار الماشية الحية قفزت إلى مستوى 65 جنيهًا للكجم، وارتفعت أسعار اللحوم البقري الحي من مستوى 100 جنيه الأسبوع الماضية لـ110 جنيهات.

وفي ظل ارتفاع الواردات الصينية للحوم وارتفاع تكلفة إطعام الماشية في العالم ومحدوديتها في عدة دول، شهدت أسعار لحوم البقر في جميع أنحاء العالم خاصة في الولايات المتحدة ارتفاعًا مفاجئًا، فحسب وكالة الأغذية التابعة للأمم المتحدة، فإن زيادة أسعار لحوم البقر هي من الأسباب الرئيسية لوصول أسعار المواد الغذائية إلى أعلى مستوياتها منذ 2014.



ضعف الإقبال

وأوضح عضو شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، أن الإقبال ما يزال "ضعيفًا جدا" لا يرتقي لأي موسم في آخر 10 سنوات، مشيرًا إلى أن السوق ما زال ينتظر الأيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة التي يتوقع أن تحسن مستوى المبيعات.

وأشار إلى أن أسعار اللحوم المستوردة شهدت قفزة مفاجئة خلال الأيام الأخيرة، وهو ما رفع السعر المحلي.

أسعار اللحوم البلدي

وسجلت أسعار اللحوم البلدي مستوى 120-150 جنيهًا للكجم من الكندوز، واللحوم الضأن تتراوح بين 130-160 جنيهًا، والكبدة الضأن 130-160 جنيهًا، سجل سعر اللحوم الجملي بين 100-130 جنيهًا للكجم.

وكشف تقرير مرسل حديثًا لـ"القاهرة 24" من اتحاد الغرف التجارية، ارتفاع الأسعار عالميًا للحوم البقري والدواجن خلال الشهر الماضي حيث صعد سعر كجم اللحم البقري 5.17 دولار للكجم، مقابل 4.72 دولار للكجم في الشهر السابق له.



صعود أسعار الغذاء

وكشفت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، أن أسعار الغذاء ارتفعت عالميًا، خلال مايو الماضي، بأسرع وتيرة منذ سبتمبر 2011، وارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم في الشهر الماضي بنسبة 2.2%، مقارنة بشهر أبريل، مع ارتفاع عروض أسعار جميع أنواع اللحوم بسبب تسارع وتيرة شراء الواردات من الصين.