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ويعكس تعيين الحقيل رئيسا للاتحاد العالمي للنقل والمواصلات العامة، ما توليه المملكة من اهتمام بتأسيس وتطوير منظومة النقل ضمن برامج ورؤية 2030 لتعزيز جودة الحياة بتوفير شبكات النقل الحديثة وأن تكون في المملكة 3 مدن على الأقل ضمن قائمة أفضل 100 مدينة في العالم، ومركز ومحور لوجستي عالمي.
وأسهم الحقيل ضمن مجلس الإدارة وفريق عمل الشركة السعودية للنقل الجماعي - سابتكو - في نهضة منظومة النقل في المملكة، وذلك عبر التنوع بالخدمات والمواكبة المستمرة لتطورات قطاع النقل في العالم عبر استقطاب شراكات عالمية وتشكيل تحالفات دولية لتقديم خدمات النقل المختلفة مثل النقل العام، النقل التعليمي، النقل التشاركي والحافلات ذاتية القيادة وغيرها، حيث أثمرت تلك الجهود عن الفوز بعقدي تشغيل وصيانة حافلات الرياض وقطار الرياض (المترو) ضمن منافسة مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام في مدينة الرياض، أحد أكبر مشاريع النقل بالعالم.
ويشغل الحقيل حاليا منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو)، ورئيس كل من مجلس إدارة الشركة السعودية الفرنسية للمواصلات العامة، ومجلس إدارة الشركة السعودية الإماراتية للنقل المتكامل (سيتكو).
الاتحاد العالمي للنقل والمواصلات العامة (UITP):
- تأسس عام 1885
- مقره بلجيكا - بروكسل
- المرجعية العالمية لصناعة النقل وأنماط
- الشبكة العالمية الوحيدة للأطراف ذات العلاقة بالنقل والمواصلات العامة
- يضم 1800 هيئة ومنظمة في أكثر من 100 دولة يمثلهم 16,000 عضو
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