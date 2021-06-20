شكرا لقرائتكم خبر زيادة مدة الترخيص الصناعي لـ5 سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عدلت وزارة الصناعة والثروة المعدنية مدة صلاحية التراخيص الصناعية لتصبح 5 أعوام بدلا من 3 أعوام، وذلك في حال تقدم المستثمر بطلب الحصول على ترخيص صناعي جديد أو تجديد ترخيصه الحالي، بعد استيفائه لجميع المتطلبات اللازمة لإصدار الترخيص، بهدف تسهيل الخطوات على المستثمرين الصناعيين، وضمان استدامة القطاع.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح أمس، أن هذا الإجراء يهدف إلى استدامة المصانع، وتقليل مدد المراجعة من قبل المستثمرين في القطاع، إضافة إلى تسهيل رحلة المستثمر الصناعي وتحسين الإجراءات المتخذة عند إصدار الترخيص الصناعي وتسريعها، لجعل بيئة القطاع الصناعي أكثر جاذبية للمستثمرين، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تحفيز الاستثمارات الجديدة وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية في مختلف الأنشطة الصناعية وخاصة التي تتطلب مددا زمنية متوسطة إلى طويلة.

وأشار إلى أن المصانع التي تقع داخل هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مُدن)، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة المدن الاقتصادية في رابغ، ستمنح - بمجرد الحصول على عقد تخصيص أرض- ترخيصا صناعيا لمدة سنة واحدة، وبعد جاهزية المصنع للعمل يتم تجديد الترخيص الصناعي لمدة خمس سنوات، لافتا إلى أن هذه الإجراءات تأتي في سياق مبادرة الوزارة لتذليل العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين والراغبين في الدخول إلى القطاع الصناعي، وتسهيل الأعمال تنفيذا لاستراتيجية الوزارة في خطط تطوير الصناعة.

يذكر أن الوزارة تقدم خدماتها الرقمية من خلال المنصة الرقمية التي تشمل العديد من الخدمات التي تهم المستثمرين والراغبين في الاستثمار في قطاعي الصناعة والتعدين، كما تتميز المنصة بتوفير البيانات والإحصاءات الصناعية ووجود بوابة موحدة لشركاء الخدمة لتعريفهم بامتيازات كل مرحلة في المشروع، وتقدم الوزارة عبر منصة (صناعي) خدمات الكترونية لشركائها المستثمرين ومن ضمنها (رحلة المستثمر الصناعي) التي يتم من خلالها التعرف على رحلة استخراج الترخيص الصناعي، والحصول على مختلف الخدمات التي يتطلبها نشاطه بما فيها الإعفاء الجمركي، والفسوح وغيرها، وأسهمت منصة (صناعي) في توفير خدمات نوعية دون الحاجة لمراجعة مبنى الوزارة ومنها تعديل الترخيص وتجديده الكترونيا.

مدة صلاحية التراخيص الصناعية

قبل التعديل 3 أعوام

بعد التعديل 5 أعوام

يشمل:







طلب ترخيص جديد



تجديد ترخيص حالي



الأهداف:





تسهيل الخطوات على المستثمرين



ضمان استدامة القطاع



تقليل مدد المراجعة



تحسين الإجراءات وتسريعها



جعل بيئة القطاع أكثر جاذبية



تحفيز الاستثمارات الجديدة



المصانع داخل «مدن» والهيئة الملكية للجبيل وينبع وهيئة المدن الاقتصادية في رابغ: