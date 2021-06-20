شكرا لقرائتكم خبر دعوة المنشآت المتقدمة بطلبات تعويض عقود لاستكمال المستندات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» جميع المنشآت التي سبق أن تقدمت بطلبات تعويض عبر البوابة الالكترونية لتعويض المنشآت عن العقود التي تم إبرامها مع الدولة قبل 01 / 01 / 1434، وفق قرار مجلس الوزراء؛ لسرعة استكمال المستندات المطلوبة منها والرفع بها عبر حساب المنشأة من خلال رابط البوابة.

وأكد «هدف» أن جميع المستندات والملاحظات المطلوبة على المنشآت مدونة في حساب المنشأة في بوابة تعويض المنشآت، ويمكن للمنشأة الدخول على حسابها عبر رابط البوابة أعلاه ومعرفة المستندات لكل طلب.

وأبان أن البوابة لا تقبل التقديم الجديد، والمتاح حاليا فقط إرفاق المستندات والبيانات المطلوبة من المنشآت التي سبق أن تقدمت بطلباتها عبر البوابة ولم تستكمل مستنداتها.

كما دعا الصندوق، المنشآت إلى التواصل في حال أي استفسار بشأن التعويضات عبر البريد الالكتروني المخصص لبرنامج تعويض المنشآت.

البوابة الالكترونية لتعويض المنشآت







جميع المستندات والملاحظات المطلوبة على المنشآت مدونة في حساب المنشأة في بوابة تعويض المنشآت



يمكن للمنشأة الدخول على حسابها عبر رابط البوابة: https://crp.hrdf.org.sa ومعرفة المستندات لكل طلب



البوابة لا تقبل التقديم الجديد والمتاح حاليا فقط إرفاق المستندات والبيانات المطلوبة من المنشآت التي لم تستكمل مستنداتها



في حال أي استفسار بشأن التعويضات التواصل عبر البريد الالكتروني المخصص: crp.infohrdf.org.sa



المنشآت المستحقة للتعويض:

1- المنشآت التي أبرمت عقودا مع الدولة قبل 1434/1/1

2- المنشآت التي تقدمت بعروض لمشروعات قبل هذا التاريخ وتمت الترسية عليها وأبرمت معها لاحقا عقود

مقدار التعويض:

مبلغ يساوي ما تدفعه كل منشأة من مقابل مالي عن عمالتها الوافدة التي تزيد على عدد السعوديين فيها طوال المدة الأصلية لتنفيذ العقد المبرم فقط

شروط التعويض:

يكون التعويض للحالتين المشار إليهما بعد نهاية تنفيذ العقد ووفقا للشرطين الآتيين:

- أن تكون العمالة الوافدة التي يدفع عنها المقابل المالي مرتبطة بالمشروعات الحكومية المتعاقد عليها.

- تسوية وضع العمالة المرتبطة بالمشروع بعد انتهاء مدة تنفيذه، إما بإثبات مغادرتها، أو نقلها لمشروع حكومي آخر، أو أي تسوية تحددها اللجنة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.