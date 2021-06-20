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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أمير المدينة المنورة فيصل بن سلمان، التقى رئيس مجلس إدارة غرفة ينبع أحمد الشغدلي، وعددا من أعضاء مجلس الإدارة. وأكد الأمير فيصل بن سلمان خلال اللقاء الذي عقد بالإمارة، على أهمية دور الغرف في التنمية، مشيرا إلى تطلعات القيادة الرشيدة لإسهاماتها الإيجابية في دعم الاقتصاد الوطني، مبديا تطلعه لقيام الغرفة بدور أساسي في تقديم الدعم والمساندة والتسهيلات اللازمة لخدمة رجال وسيدات الأعمال، وتذليل العقبات التي تواجه شباب وشابات الأعمال، لإيجاد المزيد من الفرص الاستثمارية والوظيفية للمواطنين، في ظل ما تتميز به منطقة المدينة المنورة ومحافظاتها من ميزات نسبية عالية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات.



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