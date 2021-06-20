أمانة الشرقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طرحت مجموعة من الفرص الاستثمارية بالمجالين الاجتماعي والسكني للعمالة من الرجال والنساء في مدينة الدمام ومحافظة النعيرية، امتدادا لجهود ومبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. وأوضح وكيل الأمين للاستثمارات وتنمية الإيرادات المهندس حمدان العرادي أن هذه الفرص تمثل امتدادا لمجموعة المشاريع الاستثمارية المتنوعة التي تم إطلاقها في المنطقة الشرقية بالشراكة مع القطاع الخاص، وتشتمل على تطوير عدد من المراكز للإسكان النموذجي وفق اشتراطات وضوابط معتمدة ومجموعة من الخدمات المساندة التي سيكون لها أثر إيجابي على جودة الحياة بالمنطقة.



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