شكرا لقرائتكم خبر عن «الفطيم تويوتا» تطرح «لاند كروزر 300» الجديدة كلياً في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلقت الفطيم تويوتا، الموزع الحصري لسيارات تويوتا في الإمارات، الجيل المطوّر والجديد من سيارة لاند كروزر، في الإمارات. وتقدم سيارة لاند كروزر الجديدة كلياً أداءً يتكامل مع مقصورة داخلية فسيحة.

وتقدم سيارة لاند كروزر الجديدة (السلسلة 300) خلفاً للسلسلة 200، التي ظهرت لأول مرة عام 2007 أفضل أداء على الطرقات الوعرة، وتتمتع بوزن أخف وقوة أكبر، إذ نجحت تويوتا بتخفيض 200 كيلوجرام من وزن السيارة، ما أدى إلى خفض استهلاك الوقود، وتقديم أداء أفضل بقوة 409 حصان وقوة عزم دوران تصل إلى 650 نيوتن متر، وتعزيز قدرات التحكم والتوجيه.

وقال آندي بارات، مدير عام الفطيم لكزس والفطيم تويوتا: «يرتبط سكان الإمارات مع سيارات لاند كروزر بتاريخ طويل وتجمعهم العديد من القصص الشيقة. وتزداد قوة هذه الروابط يوماً بعد يوم بفضل شغف وولاء عملائنا».

تتوافر لاند كروزر بتسعة ألوان، كما تأتي لاند كروزر الجديدة كلياً مجهزةً بعجلات معدنية قياس 18 أو 20 بوصة.

واحتفالاً بإطلاق السيارة في الإمارات، وجهت الفطيم تويوتا دعوات إلى أول 50 عميلاً لزيارة صالة العرض الخاصة بها في دبي فستيفال سيتي واستلام سياراتهم الجديد كلياً من طراز لاند كروزر 300، خلال مسيرة سيارات خاصة في منتصف ليلة 19 يونيو، مع الترحيب بهم على طريقتها الخاصة بعروض الألعاب النارية وغيرها من الأنشطة الأخرى للاحتفاء بالسيارة التي طال انتظارها.