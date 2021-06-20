شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الإمارات تعزز عملياتها في الأردن برحلتين يومياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت طيران الإمارات عن تكثيف عملياتها إلى الأردن خلال فصل الصيف، وتوفير سعة أكبر ورحلات أكثر؛ حيث سترفع أعداد رحلاتها اعتباراً من 1 يوليو/ تموز من 12 رحلة إلى 14 رحلة في الأسبوع، وبواقع رحلتين يومياً.

وسوف تشغل طيران الإمارات رحلة يومية ثانية بطائرة A380 إلى عمّان قبيل عطلة عيد الأضحى المبارك، من 15- 20 يوليو/ تموز 2021. كما ستشغل رحلتين يومياً بطائرات A380 من 10-31 أغسطس/ آب لتلبية الطلب. وتجسّد خدمتا A380 يومياً إلى عمّان التزام الناقلة بخدمة عملائها بصورة أفضل.

وقال محمد لوتاه، مدير طيران الإمارات في الأردن: «تشغيل خدمة A380 ثانية إلى عمّان خلال فترة عيد الأضحى وفي أغسطس؛ يعني أن المزيد من عملائنا ستتاح لهم الفرصة لتجربة منتجاتنا الرائدة في الصناعة على متن هذه الطائرة، كما سيعزز الخيارات وتفضيلات السفر أثناء تخطيطهم لرحلاتهم إلى دبي، أو عبرها إلى مختلف الوجهات التي يقصدها المسافرون الأردنيون. الأردن وجهة مهمة لنا، وسوف نواصل البحث عن طرق لتنمية عملياتنا في السوق؛ لخدمة عملائنا على أحسن وجه».

واعتباراً من 15 حتى 20 يوليو/ تموز 2021 ومن 10 حتى 31 أغسطس/ آب 2021، سوف تشغل طيران الإمارات رحلاتها «ئي كيه 905» و«ئي كيه 906» باستخدام طائرات الإيرباص A380 بتقسيم الدرجات الثلاث: 14 جناحاً خاصاً في الأولى، و76 مقعداً يتحول إلى سرير مستوٍ في درجة رجال الأعمال، و420 مقعداً مريحاً في السياحية. ويستمتع العملاء في جميع الدرجات، وهم يشعرون بالطمأنينة على سلامتهم ورفاهيتهم، بأكثر من 4500 قناة منوعة على نظام طيران الإمارات الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، الحائز جوائز عالمية، إضافة إلى الصالون الجوي المخصص لركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال.

وتواصل طيران الإمارات استئناف عملياتها بأمان اعتباراً من يوليو/ تموز 2020. كما تحافظ دبي على مكانتها كواحدة من أشهر وجهات العطلات والتوقف في العالم؛ حيث توفر لزوارها الشواطئ المشمسة النظيفة ومرافق الضيافة والترفيه الراقية، إضافة إلى مجموعة متنوعة من التجارب ذات المستوى العالمي. ودبي أيضاً واحدة من أوائل مدن العالم التي حصلت على ختم السفر الآمن من المجلس العالمي للسفر والسياحة WTTC، ما يشكل شهادة على فاعلية تدابير دبي الشاملة لضمان صحة الضيوف وسلامتهم.

وتواصل طيران الإمارات بذل جهودها؛ للتخلص من ضغوط السفر، وقد قادت الصناعة في حماية صحة عملائها؛ لضمان شعورهم بالأمان والثقة عند اتخاذ قرار السفر؛ حيث تطبق أحدث تدابير الصحة والسلامة في كل خطوة من الرحلة. كما أدخلت الناقلة مؤخراً تقنية بدون تلامس لتسهيل مرور العملاء عبر مطار دبي الدولي.

ولا تزال طيران الإمارات محافظة على ريادتها في الصناعة، من خلال المنتجات والخدمات المبتكرة التي تلبي متطلبات المسافرين في هذه الظروف غير العادية والمتغيرة. فقد عززت الناقلة مؤخراً مبادراتها في مجال رعاية العملاء من خلال سياسات حجز أكثر سخاء ومرونة، ومددت أيضاً التغطية التأمينية ضد مختلف المخاطر، وساعدت عملاءها على الاحتفاظ بأميالهم وحالة الفئة في برنامج «سكاي واردز طيران الإمارات».