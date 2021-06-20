شكرا لقرائتكم خبر عن طحنون بن زايد: الحوكمة تدعم استراتيجية «أبوظبي الأول» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أحمد البشير

قال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول، إن الحوكمة الرشيدة ستستمر في دعم استراتيجية البنك بشكل جيد خلال العام الجاري، نظراً لأنها ضرورية في تسيير الأعمال اليومية، مشيراً سموه إلى أن العام الماضي كان تحوّلياً وصعباً بالنسبة للعالم وللقطاع المصرفي العالمي.

وأوضح سموه في كلمة لتقرير الحوكمة المؤسسية السنوي لـ«أبوظبي الأول»، أن مجلس الإدارة عمل بشكل وثيق مع الإدارة العليا لضمان استمرار البنك بتحقيق نمو قوي، وذلك بدعم من المساهمة المستمرة للحوكمة الرشيدة، والهدف المتعلق في وضع اهتمامات وتوقعات المساهمين والعملاء والمستثمرين والموظفين وجميع مصالح أصحاب المصلحة الآخرين ضمن الأولويات الرئيسية.

وأضاف سموه: «لا تزال منظومة قيمنا المؤسسية التي تحدد الطريقة التي يدير بها بنك أبوظبي الأول أعماله هي أساس ثقافتنا، حيث تستمر هذه الثقافة في دعم وتأمين الإشراف الفعال على عملية صنع القرار والتركيز على الاستراتيجيات بما يتماشى مع أهدافنا وتعزيز ثقة جميع أصحاب المصلحة وخلق نمو مستدام طويل الأجل في بنك أبوظبي الأول».

وأشار سموه إلى أنه ومع الاستمرار في تبني أفضل ممارسات الحوكمة وإجراء التعديلات الحكيمة خلال جائحة «كوفيد-19»، كان التركيز الرئيسي خلال عام 2020، هو ضمان التوافق التام مع متطلبات مصرف الإمارات المركزي، مع اتباع أفضل الممارسات الدولية في البلدان التي يعمل فيها «أبوظبي الأول»، موضحاً أن السياسات الداخلية لدى البنك تتطلب ضمان الامتثال للوائح ومعايير حوكمة الشركات الصادرة عن المصرف المركزي، وكذلك تعزيز آلياً إدارة المخاطر والرقابة الداخلية والامتثال والتدقيق الداخلي وتدقيق التقارير المالية.

وقال سموه: «مع إدراك أن كل شيء في المجموعة يرتبط بالحوكمة، فإننا سنواصل التزامنا بأعلى المعايير في مجال الأعمال والنزاهة والمهنية. وبالنسبة لعام 2021، يتطلع مجلس الإدارة إلى العمل بشكل وثيق مع أصحاب المصلحة في بنك أبوظبي الأول لمواصلة تعزيز هيكل الحوكمة وضمان دمج ثقافة الحوكمة الرشيدة في عمليات البنك».