شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك تعلن رسمياً مشاركتها في «إكسبو 2020 دبي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شارك أحمد حاتم المنهالي سفير الدولة لدى الولايات المتحدة المكسيكية، في مراسم الإعلان عن مشاركة المكسيك في «إكسبو 2020 دبي»، التي أقيمت بمقر وزارة الخارجية المكسيكية في العاصمة مكسيكو سيتي، بحضور تاتيانا كلوثيير كاريليو وزيرة الاقتصاد، وميغيل توروكو وزير السياحة، وأليخاندرا غريرو وزيرة الثقافة.

وألقى المنهالي كلمة تطرق خلالها إلى استعدادات دولة الإمارات لاستقبال المشاركين في «إكسبو 2020 دبي»، مشيداً بالجهود المبذولة لمشاركة المكسيك في هذا الحدث العالمي.

ولفت المنهالي إلى أن «إكسبو دبي 2020» يتزامن مع استعدادات دولة الإمارات لاحتفالها بيوبيلها الذهبي، وإعلان القيادة الرشيدة أن عام 2021 هو «عام الخمسين»، ليتمّ في رحابه الاستعداد لإحداث قفزة كبيرة في مسيرة الدولة، مشيراً إلى أن «إكسبو 2020 دبي»، سيكون خطوة كبيرة على طريق تعزيز فرص التعاون، وتوسيع نطاق الازدهار الاقتصادي، وتعزيز العلاقات الدولية.

ومن جهتهم، أشاد الوزراء بقدرة دولة الإمارات على تنظيم هذا الحدث العالمي على الرغم من التحديات العالمية، ولا سيما خلال جائحة «كوفيد-19»، مؤكدين أن دولة الإمارات أصبحت مثالاً يحتذى في القدرة على تخطي الأزمات، وفي القدرة على التعافي، وأعربوا عن سعادتهم بالمشاركة في «إكسبو 2020 دبي»، مؤكدين الفرص الواعدة التي يقدمها للمكسيك، ولجميع الدول المشاركة.

حضر المراسم مارثا ديلغادو نائب وزير الخارجية للشؤون المتعددة الأطراف وحقوق الإنسان، وفرانسيسكو سيرفانتيس دياز رئيس كونفيدرالية الغرف الصناعية للمكسيك، وكلاوديا أرميزا أريليانو حاكمة ولاية صونورا ممثلة مجلس حكام الولايات.

(وام)