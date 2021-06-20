"متحدث الوزراء": تسجيل التوك توك إجباري ..والمصادرة بعد المهلة المحددة

الشارقة - اميمة ياسر -

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إن التوك توك أصبح واقعا نتعامل معه على الطبيعة، وهناك حوالى 2.5 مليون توك توك حسب التقديرات المسجلة، والمرخص نسبة ضئيلة جدا حوالي 10 % فقط.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، أن البعض يفضل عدم التسجيل ، والبعض الآخر يرتكب بالمركبة بعض الأعمال الإجرامية، وتسجيل التوك توك بالآلية الجديدة يفيد الطرفين ، فهو يفيد الحكومة فى أن يكون هناك حصرا له، ويفيد أصحابها عن طريق التأمين على أصحاب التوك توك والحصول على معاش وتأمين صحى، والرقم الذى نستهدفه سيكون أقل بكثير مما هو مطبق حاليا وهذا أكبر محفز.

وتابع: سنعطى مهلة زمنية فترة محددة وتحدد هذه المهلة وزارة الداخلية وبعد المدة المحددة سيتم مصادرة التوك توك، والبداية ستكون بعد انتهاء اللجنة من أعمالها في خلال أسبوعين، وستتضح الصورة بشكل كامل، وأنا أؤكد أنها ستكون في صالح الطرفين، التسجيل سيكون إجبارى، هذا مسار واحد من المسارات في التعامل مع التوك توك، صاحب التوك توك الراغب في تسجيله أو استبداله بالمينى فان "التمناية"، سيكون هناك مسار للراغب فى استبداله، ويتم تقييم قيمة التوك توك وخصمه من قيمة المينى فان" ضمن المبادرة الرئاسية، للاستفادة من مزايا المبادرة.