شكرا لقرائتكم خبر عن عطاء التعليمية تنتهي من إجراءات شراء شركة مدارس العلم العالمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة عطاء التعليمية عن انتهائها من كافة الإجراءات الخاصة بصفقة شراء شركة مدارس العلم العالمية، ونقل مُلكيتها من الشركاء البائعين إلى شركة عطاء وذلك بتاريخ اليوم الأحد الموافق 20 يونيو الجاري.

وقالت عطاء، في بيان لموقع سوق "تداول"، إنها تتوقع سوف ظهور الأثر المالي للصفقة على النتائج المالية للربع الحالي (الرابع) من العام المالي المنتهي في 31 يوليو 2021.

ويُشار إلى أن عطاء قامت بتوقيع اتفاقية شراء كامل حصص شركة مدارس العلم العالمية مقابل قيمة إجمالية قدرها 40 مليون ريال سعودي، وذلك في 21 ديسمبر 2020.

وشركة مدارس العلم العالمية هي شركة ذات مسؤولية محدودة تمتلك وتشغل مجمع مدارس العلم بالرياض ونشاطها الرئيس إدارة و تشغيل وتطوير المدارس العالمية للمراحل التعليمية (ما قبل الابتدائي-ابتدائي- متوسط- ثانوي) وفق المنهج الأمريكي للبنين والبنات.

تجدر الإشارة إلى أن عطاء حققت تراجعاً في أرباحها بـ 61.5% خلال التسعة أشهر الأولى المنتهية في 30 أبريل 2021، مُحققة صافي أرباح بلغ 17.7 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 45.9 مليون ريال في الفترة المُقابلة من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال التسعة أشهر الأولى المنتهية في 30 أبريل 2021 إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 26% مقارنة بالعام الماضي نتيجة منح خصومات أضافية بسبب تعليق الدراسة في المدارس واستمرار التعليم عن بعد وقد بلغت الزيادة في هذه الخصومات 60% عن الربع المماثل من العام الماضي وكذلك بسبب انخفاض اعداد الطلاب بنسبة 8% مقارنة بالربع الممائل من العام الماضي.