شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الجزيرة يعتزم إصدار صكوك رأس المال من الشريحة الأولى مقومة بالدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن بنك الجزيرة عن عزم شركة "بنك الجزيرة لصكوك الشريحة الأولى المحدودة" وهي شركة معفاة تأسست في جزر كايمان ذات مسؤولية محدودة، على إصدار صكوك رأس المال من الشريحة الأولى بمبلغ إجمالي لا يتجاوز 500 مليون دولار أمريكي.

وأفاد البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن الصكوك سيتم طرحها طرحاً خاصاً، وتكون الصكوك قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات من تاريخ الإصدار.

يُشار إلى أن البنك قام بتفويض شركة الإنماء للاستثمار، والجزيرة كابيتال، وجي بي مورجان سيكيوريتيز بي إل سي، كمديرين رئيسيين مشتركين ومديرين لسجلات الاكتتاب وذلك للطرح المحتمل.

ويستهدف البنك من الطرح تعزيز رأس المال من الشريحة الأولى وللأغراض العامة للبنك.

هذا ومن المُقرر أن يتم تحديد القيمة الفعلية وشروط الإصدارات في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق، علماً بأن الطرح يخضع لموافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة، وسيتم الطرح بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

ومؤخرا، أظهرت البيانات المالية لبنك الجزيرة، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 77.1% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وحقق البنك صافي أرباح بلغ 363.6 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 216.6 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجع المصرف الارتفاع في الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى الارتفاع في دخل العمليات بنسبة 23%. وهذا يعود وبشكل رئيسي الى الارتفاع في صافي دخل التمويل والاستثمار وصافي الأرباح من بيع الاصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة وصافي الدخل من أتعاب الخدمات البنكية وصافي الارباح من الأدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل.