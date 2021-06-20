شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة الرئيس التنفيذي للمشتريات في «اتصالات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات» استقالة أحمد محمد العوضي من منصب الرئيس التنفيذي لشؤون المشتريات للمجموعة.

وأفادت «اتصالات» في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية أن الاستقالة جاءت لأسباب شخصية، وذلك اعتباراً من 20 يونيو/ حزيران الجاري.

وأضافت بأنه تم تكليف عبيد حسين بوكشة، الرئيس التنفيذي لشؤون التحول للمجموعة، بمهام الرئيس التنفيذي للمشتريات بالإنابة بالإضافة إلى مهام عمله الحالية.