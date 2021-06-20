الاقتصاد

طرح 84 فرصة استثمارية جديدة بالشرقية

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الدمام - شريف احمد - أعلنت أمانة المنطقة الشرقية اليوم طرح ٨٤ فرصة استثمارية دائمة ومؤقتة في مدن ومحافظات المنطقة، في أنشطة متنوعة أبرزها المدارس، والأندية، والأكاديميات ، والمراكز الترفيهية، والمحال التجارية، والبوفيهات، والأسواق، والأجنحة الفندقية، ومراكز الإسكان النموذجي للعمالة، إضافة إلى مواقع الفعاليات الموسمية وأنشطة المهرجانات وعربات الأطعمة.

وتأتي الفرص الاستثمارية امتداداً لجهود الأمانة والمشاريع والمبادرات الاستثمارية التي تم طرحها، والتي تهدف إلى تنشيط الحركة الاقتصادية ودعم المستثمرين ورواد الأعمال والراغبين بالاستثمار في مختلف القطاعات والأنشطة الترفيهية والسياحية والتجارية.

ودعت الأمانة المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالاستثمار إلى الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي، والتطبيق الذكي "فرص".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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