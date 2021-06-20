شكرا لقرائتكم خبر عن الفائدة على الدرهم تقفز 30% بعد رفع «سعر الأساس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفزت أسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم بين البنوك (الإيبور) على مختلف الآجال تقريباً، بنسب تجاوزت 30% في أعقاب قرار مصرف الإمارات المركزي، الخميس الماضي، برفع «سعر الأساس» على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بمقدار 5 نقاط أساس.

وجاء قرار المصرف المركزي بهذا الخصوص بعدما أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن رفع سعر الفائدة على الاحتياطيات الفائضة ب5 نقاط أساس نهاية الأسبوع الماضي.

وتفصيلاً، أظهرت الأرقام الصادرة عن المصرف المركزي ارتفاع سعر الفائدة على التعاملات بالدرهم بين البنوك لأجل سنة، إلى مستوى 0.748 نقطة أساس في 17 يونيو الجاري، مقارنة مع 0.565 نقطة أساس في 16 من الشهر ذاته.

أما على مستوى سعر الفائدة لأجل 6 أشهر فقد ارتفعت إلى 0.643 نقطة أساس، مقارنة مع 0.489 نقطة أساس خلال فترتي المقارنة السابقة، في حين ارتفعت على الأجل لمدة أسبوع من 0.10 نقطة أساس إلى 0.118 نقطة أساس وعلى الأجل لليلة واحدة من 0.11 نقطة أساس إلى 0.117 نقطة أساس.

يشار إلى أن ارتباط الدرهم بالدولار يستوجب محاكاة المصرف المركزي الإماراتي لقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في كل ما يخص أسعار الفائدة. (وام)