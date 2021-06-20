شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات وسويسرا تبحثان مبادرات تطوير أسواق المال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

بحثت هيئة الأوراق المالية والسلع، مع هيئة الإشراف على السوق المالية في سويسرا عدداً من القضايا ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة مريم بطي السويدي الرئيسة التنفيذية لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة، مع الدكتورة مارلين أمستاد رئيسة مجلس إدارة هيئة الإشراف على السوق المالية في سويسرا، حيث تم خلال اجتماع الذي عقد عن بعد، استعراض عدد من المبادرات التطويرية للهيئة، في إطار الجهود التي تبذلها للاستفادة من أفضل الممارسات المطبقة عالمياً، فيما تم تبادل النقاش حول تجربة الهيئتين في تعزيز البيئة الاستثمارية، والاستثمار المستدام والأصول الافتراضية والمؤسسات ذاتية التنظيم والشوط الذي قطعته الهيئة في هذا الصدد؛ الأمر الذي أتاح تفويض الأسواق المالية والصناعة صلاحيات بعينها.

وقالت الدكتورة مريم السويدي إنه تم خلال الاجتماع عرض مبادرات الهيئة لتطوير الأسواق المالية في الدولة والفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الأوراق المالية، ونوهت بأن هذا اللقاء يعد امتداداً للتعاون المثمر مع الهيئة المناظرة في سويسرا لاسيما في ما يتعلق بالمواضيع التي يتم تناولها، في إطار المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية التي تعدّ منبراً تشارك فيه كلتا الهيئتين مشاركة فاعلة، لافتة إلى البيئة الاستثمارية التنافسية في دولة الإمارات والبنية التشريعية المتطورة، ومبادرات الهيئة لتسريع خطوات الانتقال في أسواق دولة الإمارات.

يشار إلى أن د. مارلين أمستاد تولت منصب رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على السوق المالية في سويسرا في الأول ابتداء من يناير 2021، وهي أستاذة جامعية متخصصة في مجالات التمويل الدولي والاقتصاد الكمي، كما سبق أن تقلدت مناصب مهمة في عدد من المؤسسات ذات السمعة الدولية في القطاعين العام والخاص.