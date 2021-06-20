شكرا لقرائتكم خبر عن عقارات دبي تبدأ الأسبوع بـ 277 مبايعة بنصف مليار درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.6 مليار درهم حيث شهدت الدائرة الأحد، تسجيل 291 مبايعة بقيمة 606.9 مليون درهم، منها 14 مبايعة للأراضي بقيمة 82.64 مليون درهم و277 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 524.26 مليون درهم.

وسجلت الرهون 1.04 مليار درهم أهمها قطعة أرض في منطقة الخليج التجاري على مساحة 1,914.92 متر مربع بقيمة 550 مليون درهم، وأخرى في منطقة الممزر بقيمة 175 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 15 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة المركاض.

وقد تصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 29 مليون درهم وتلتها منطقة ند الشبا الثالثة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 6 ملايين درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 31 مليون درهم بمنطقة الثنية الرابعة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وقد تصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 69 مبايعة بقيمة 140 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 94 مليون درهم وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 35 مبايعة بقيمة 33 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 10 هبات بقيمة 12.3 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 4 ملايين درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 3 مليون درهم.