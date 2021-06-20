شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تُطلق حملة توعية بفرص الأعمال المبتكرة خلال «إكسبو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلقت غرفة تجارة وصناعة دبي، سلسلة فيديوهات توعوية جديدة تهدف إلى استعراض الطرق المؤثرة التي ستعتمدها لربط مجتمع الأعمال المحلي بنظيره العالمي خلال «إكسبو 2020 دبي».

وستلعب غرفة دبي؛ شريك قطاع الأعمال الرسمي لإكسبو 2020 دبي، دوراً محورياً في تحفيز الشراكات مع مجتمع الأعمال العالمي خلال الأشهر الستة التي يستغرقها الحدث.

وتركز سلسلة فيديوهات «الطريق إلى إكسبو 2020» على استعراض استعدادات مجتمع الأعمال في دبي لمعرض إكسبو 2020 دبي، مستضيفة قادة مجتمع الأعمال والشركات العاملة في الدولة، الذين سيستعرضون أفكارهم وتوقعاتهم حول الحدث، إضافة إلى طبيعة مشاركتهم في الحدث العالمي الأول من نوعه في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

وتهدف السلسلة التي تم إطلاقها بالتعاون مع مجلة «انتربرينور الشرق الأوسط»، إلى تجسيد الحيوية والمرونة اللتين يتمتع بهما مجتمع الأعمال في إمارة دبي، إضافة إلى الفرص غير المسبوقة التي سيوفرها «إكسبو 2020».

وبدأت السلسلة بمقابلة مع مرجان فريدوني، الرئيسة التنفيذية لتجربة الزائر في إكسبو 2020 دبي، وسلطت الضوء على الدور المهم الذي تلعبه غرفة دبي كشريك استراتيجي في هذا الحدث الضخم، حيث قالت فريدوني: «إن إكسبو 2020 وغرفة دبي يعملان معاً على ربط مجتمعي الأعمال المحلي والعالمي بهدف التواصل وإيجاد حلول مبتكرة لتحفيز الشراكات العالمية والاستثمار الأجنبي في عالم ما بعد الجائحة».

وأضافت: «تلعب الغرفة أيضاً دوراً جوهرياً في تطوير وتقديم أجندة متخصصة من برامج الأعمال ذات المستوى العالمي. فعلى سبيل المثال، نعمل جنباً إلى جنب مع البلدان المشاركة والشركاء على تصميم وتنظيم سلسلة من جلسات الأعمال خلال الحدث الذي يستمر على مدى 6 أشهر. العديد من هذه الجلسات ستكون مرتبطة بقطاعات محددة تشكل تحديات وفرصاً لمجتمع الأعمال المحلي والعالمي، إضافة إلى مشاركة الغرفة بتنظيم ثلاثة منتديات عالمية للأعمال، تتضمن المنتدى العالمي الإفريقي للأعمال، والمنتدى العالمي للأعمال لدول أمريكا اللاتينية، ولأول مرة، المنتدى العالمي للأعمال لدول «الآسيان».

وقال حسن الهاشمي مدير إدارة العلاقات الدولية في غرفة تجارة وصناعة دبي، إن التوقعات تشير إلى تحقيق قطاع الأعمال في دبي قفزة نوعية مع استضافة الإمارة لإكسبو 2020، الذي يعد ركيزة أساسية في مسيرة عودة العالم للازدهار والتطور في ظل الظروف العالمية الحالية، مضيفاً أن الحدث العالمي سيسلط الضوء على الإمكانيات الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة والأسواق التي تتمتع بفرص استثمارية.

وقال الهاشمي: «يعد إكسبو 2020 دبي حدثاً عالمياً ضخماً يحتضن الإبداعات والابتكارات من مختلف أنحاء العالم، وهو ما سيسهم في توفير الحلول للتحديات الجديدة الناتجة عن انتشار وباء كوفيد 19، ويساعد على تحضير قطاع الأعمال لمرحلة ما بعد الوباء».

وختم الهاشمي: «تلتزم غرفة دبي بتوفير بيئة مثالية للأعمال خلال إكسبو 2020، بحيث نقدم نموذجاً رائداً لكيفية تنظيم منتديات عالمية في أجواء آمنة وصحية في مرحلة ما بعد الوباء، ونتطلع قدماً لإنهاء استعداداتنا ل«إكسبو» وتوفير منصة متميزة لدعم نمو وتطور قطاع الأعمال المحلي والدولي».

يذكر أن سلسلة فيديوهات «الطريق إلى إكسبو 2020» التي تأتي تحت مظلة مبادرة «منصة ملتقى الأعمال» التي أطلقتها غرفة دبي، تضاف إلى سلسلة المبادرات النوعية التي أطلقتها الغرفة لتعزيز وعي قطاع الأعمال بالمتغيرات في بيئة الأعمال.