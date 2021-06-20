شكرا لقرائتكم خبر عن «المواصفات» تسجل 61 ألف منتج عبر «سابر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عن تسجيل أكثر من 61 ألف منتج خلال شهر مايو المنصرم، وتجاوز عدد شهادات المطابقة المسجلة 21 ألف شهادة، بالإضافة إلى أكثر من 38 ألف شهادة مطابقة للإرسالية، فيما بلغ عدد الاتصالات المجاب عنها أكثر من 3 آلاف اتصال.

وأوضحت الهيئة أن منصة سابر الإلكترونية تسهل على المستفيدين من موردين وأصحاب المصانع المحلية الوصول إلى جهات تقويم المطابقة المعتمدة لديها حول العالم للحصول على شهادات المطابقة والإرسالية المطلوبة وتسجيلها في منصة سابر من بلد المنشأ، لتسهيل وتسريع إجراءات دخول المنتجات إلى السوق السعودي مما يؤدي إلى تقليص الوقت المستغرق في عملية المطابقة إلكترونياً بكل سهولة ويسر.

وتدعو المواصفات السعودية أصحاب المنشآت التجارية إلى الدخول على الموقع الإلكتروني لمنصة سابر والتعرف أكثر على الخدمات الجديدة وتسجيل المنتجات عبر saber.sa .