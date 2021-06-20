شكرا لقرائتكم خبر عن «جمارك دبي»: 4 محفزات لوصول التجارة الخارجية إلى 200 مدينة جديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أكد سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة رئيس غرفة تجارة دبي العالمية، أن تجارة دبي الخارجية مرشحة لتحقيق نمواً قوياً خلال العام الحالي 2021 بدعم مجموعة من المرتكزات الرئيسية، بعد أن برهنت جائحة كورونا على ديناميكية دولة الإمارات العربية بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص في التعامل مع الأزمات العالمية وما تتمتع به الإمارة من حلول اقتصادية مرنة على صعيد حزم التحفيز وتطوير التشريعات، وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية الرائدة عالمياً، كما أشار أيضاً إلى أن من أهم المرتكزات الداعمة خارطة دبي التجارية الدولية الجديدة والتي تتضمن العمل على تمديد شبكة خطوط دبي التجارية إلى 200 مدينة جديدة لترسيخ دور الإمارة في قلب حركة التجارة العالمية، ونسعى في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة على زيادة استثماراتنا في مجال الموانئ والخدمات اللوجستية في العديد من الدول في أفريقيا وآسيا.

سلطان بن سليم: نسعى لزيادة استثماراتنا في الموانئ والخدمات اللوجستية بإفريقيا وآسيا

وفي هذا الشأن وقعت مجموعة موانئ دبي العالمية مذكرة تفاهم مع وزارة النقل الأثيوبية لتطوير الطرف الإثيوبي من الطريق الموصل بين إثيوبيا وبربرة ليكون أحد أهم الممرات التجارية واللوجستية بالنسبة للخطوط التجارية العالمية، وتعتزم موانئ دبي العالمية وشركاؤها استثمار ما يصل إلى مليار دولار أمريكي على مدى السنوات العشر القادمة في تطوير البنية التحتية لسلسلة التوريد على طول الممر وندعو من هنا قطاع الأعمال والتجار في دبي إلى الاستفادة من الحضور العالمي للمجموعة، ويأتي تصدر دولة الإمارات المركز الأول عالمياً على مستوى جرعات التطعيم لكل 100 شخص، وكذلك في عدد الفحوص، ونجاح استراتيجيتها في التعامل مع الجائحة وتطعيم ما يتجاوز 70% من الفئة المستهدفة من أهم العوامل الداعمة للاقتصاد بشكل عام وقطاعي التجارة والسياحة بشكل خاص.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للمجلس الاستشاري لجمارك دبي في 2021، والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، والمدراء التنفيذيين ومدراء الإدارات في جمارك دبي ومجموعات العمل والتجارة، حيث رحب إدريس بهزاد مدير إدارة اسعاد العملاء مقرر الاجتماع، بمجموعات العمل والتجارة أعضاء المجلس مؤكداً على دور الاجتماعات الدورية للمجلس الاستشاري في إثراء تجربة المتعاملين وتسهيل الأعمال التجارية عبر الاستماع إلى أرائهم ومقترحاتهم ومناقشتها.

أحمد محبوب: شراكات استراتيجية مع مجموعات العمل والتجارة لتحفيز الاستثمارات

من جانبه أكد أحمد محبوب مصبح أن السياسات الاقتصادية الاستباقية التي انتهجتها الحكومة في التعامل مع تداعيات أزمة جائحة كورونا (كوفيد -19 ) والحزم الاقتصادية الداعمة لعبت دوراً إيجابياً في تحجيم الآثار السلبية للجائحة على مختلف القطاعات الحيوية وعلى النشاط الاقتصادي والتجاري، وقال نعمل في جمارك دبي على توسيع قاعدة المبادلات التجارية للوصول بحجم تجارة دبي إلى تريليوني درهم خلال السنوات الخمس القادمة مشيراً إلى حرص الدائرة على بناء علاقات وطيدة وشراكات استراتيجية مع مجموعات العمل والتجارة للارتقاء بالأعمال وتحفيز الاستثمارات الاقتصادية والتجارية والانطلاق إلى آفاق أكثر رحابة خاصة في ظل الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي بما يعزز من مسيرة التنمية الشاملة.

تجارة دبي في الربع الأول

وقدم أحمد عبد السلام كاظم مدير أول إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي عرضاً عن تجارة دبي الخارجية في الربع الأول من العام الجاري حيث سجلت تجارة دبي الخارجية غير النفطية في الربع الأول من العام 2021 نمواً بنسبة 10٪ لتصل قيمتها إلى 354.4 مليار درهم مقابل 323 مليار درهم في الربع الأول من العام 2020. وحققت تجارة دبي في الربع الأول من العام الحالي نمواً بنسبة 5٪ بالمقارنة مع الربع الأول من العام 2019، وسجلت الصادرات نمواً قوياً في الربع الأول من العام 2021 بلغت نسبته 25٪ لتصل قيمتها الى 50.5 مليار درهم وزادت كميتها بنسبة 20٪ ليصل وزنها إلى 5 مليون طن فيما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 9٪ لتصل إلى 204.8 مليار درهم، وارتفعت قيمة إعادة التصدير بنسبة 5.5٪ لتصل إلى 99 مليار درهم.

إلى ذلك تناول الاجتماع عرض قدمه ريحان الدين خبير مسؤولية مجتمعية في جمارك دبي تحدث حول رؤية ومهمة جمارك دبي فيما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية والتي تتلخص في الاهتمام بالقضايا الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، مشيراً إلى أن الدائرة أطلقت أكثر من 1000 مبادرة في السنوات الخمس الماضية استهدفت 7.63 مليون شخص، ووصل مستوى سعادة الشركاء والعملاء عن مبادراتنا المجتمعية إلى 90% في 2020، وفي مجال الاستدامة حققنا وفراً مقداره مليون درهم في الماء والكهرباء في السنوات الخمس الماضية، مع تطبيق بنسبة 95.4% لاستراتيجية دبي اللاورقية، وإعادة تدوير 379 طن من الأوراق والنفايات، وتنفيذ 56 مشروعا بيئياً، مع تطبيق تام لمعايير آيزو العالمية 18001 و14001 و 45001 وخلال عام كورونا 2020 نفذت جمارك دبي 145 مبادرة مجتمعية استهدفت 378 ألف شخص.

الطباعة ثلاثية الأبعاد

واستعرض سوديش تشادورفيدي جمعية وكلاء الملاحة بدبي عدد من المبادرات التي يتوقع لها أن تؤدي دوراً إيجابياً في قطاع الشحن واللوجستيات وسلاسل التوريد المستقبلي هي مشروع هايبرلوب من «موانئ دبي العالمية»، والطباعة ثلاثية الأبعاد حيث أطلقت دبي أول مبنى لمكتب بالطباعة الثلاثية الأبعاد في العالم وكذلك مشروع دبي الجنوب لدبي وورلد سنترال والذي يحتضن عدداً من الفعاليات الهامة مثل موقع معرض إكسبو 2020 دبي العالمي ومعرض دبي للطيران.

وقال إن التقنيات الحديثة طورت التجارة العالمية وعززت الإنتاج ووسائل النقل والشحن والتوصيل وعمليات المناولة، وهو ما يدعم نمو التجارة العالمية والتي تنعكس على نمو عمليات الشحن والتفريغ.