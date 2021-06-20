شكرا لقرائتكم خبر عن «أكسنتشر» و«إكسبو دبي» يُنجزان 2020 درساً تعليمياً في الترميز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت أكسنتشر وإكسبو 2020 دبي، إنجاز مبادرتهما المشتركة «2020 ساعة ترميز»، باستكمال 2020 ساعة من دورات تعلّم الترميز لطلاب المدارس الابتدائية في دولة الإمارات.

وتلقّى الطلاب دورات المبادرة افتراضياً وحضورياً في مركز الزوار في موقع إكسبو 2020 دبي، قبيل انطلاق الحدث الدولي في الأول من أكتوبر 2021، حيث قدم متطوعون من أكسنتشر حصصاً تعليمية أسبوعية لتطوير مهارات الترميز لدى طلاب المدارس الابتدائية في دولة الإمارات، بالتعاون مع برنامج إكسبو للمدارس، المخصص لإلهام النشء الجديد عبر التواصل مع المدارس والمعلمين في أنحاء الدولة.

وعبر تمكين طلاب دولة الإمارات من المهارات الرقمية وعلوم الكمبيوتر، يمثل هذا الإنجاز أيضاً أكبر توسع لمبادرة أكسنتشر العالمية (ساعة ترميز) في الشرق الأوسط، وهي مبادرة لتعليم الترميز عبر حصص تعليمية مدة الواحدة منها ساعة.

وقال جيراردو كانتا، المدير التنفيذي للاتصال والإعلام والتكنولوجيا في أكسنتشر الشرق الأوسط: «بكل فخر واعتزاز، نعلن نجاحنا في تحقيق هدفنا الطموح، المتمثل في تقديم 2020 ساعة من دورات الترميز لطلاب المدارس الابتدائية. تحقق هذا الإنجاز مع ضمان استمرار جهودنا في ظل الجائحة. وضمن مبادراتنا المستقبلية للقوى العاملة في المنطقة، نهدف إلى تمكين أجيال المستقبل من المعرفة ومهارات القرن الحادي والعشرين. وإلى جانب التعاون مع إكسبو 2020 دبي، فقد أعددنا محتوى مبادرتنا العالمية «ساعة ترميز» وقدمنا حصصاً تعليمية لمجموعة كبيرة من الطلاب في دولة الإمارات. ونتطلع للعمل مع الأطراف المعنية وتوسيع نطاق هذا البرنامج في المستقبل».

وقالت علياء آل علي، نائبة رئيس برنامج إكسبو للمدارس في إكسبو 2020 دبي: «يسعدنا أنْ أتاح تعاوننا مع أكسنتشر فرصة فريدة لتعزيز قدرات طلاب المدارس في دولة الإمارات بمهارات الترميز. فالشباب هم قادة الغد، وهُم محور اهتمام هذه النسخة من إكسبو الدولي وفي القلب من شعارنا «تواصل العقول وصنع المستقبل» وما يجسّده هذا الشعار من أهداف».

وأضافت آل علي: «كما يسعى برنامج إكسبو للمدارس إلى تمكين الطلاب من تحقيق أقصى قدر ممكن من التطور وفق أحدث المعايير، وإثارة فضولهم وإلهامهم ليكونوا قوة دافعة للتغيير الإيجابي. وننتظر بفارغ الصبر، الترحيب بالزوار الشباب من أنحاء العالم للاحتفال على مدار ستة أشهر بالإبداع والابتكار والتقدم البشري والثقافة، في رحلة تعليمية فريدة لا تتكرر مرتين في العمر».

وتشارك أكسنتشر عالمياً في مبادرات «ساعة ترميز» منذ عام 2015، حيث تطوع نحو 160 ألف موظف من موظفيها لتدريس ساعة ترميز ضمن فعاليات محلية في مجتمعاتهم، ما ساعد على إلهام أكثر من مليون طالب في أنحاء العالم لتعلّم مهارات الترميز وعلوم الكمبيوتر.

وتعد مبادرة «ساعة ترميز» حدثاً عالمياً يهدف إلى تمكين جميع الطلاب من تعلّم الترميز. وبدأت المبادرة بحصص لتعليم الترميز مدتها ساعة واحدة، وتوسعت إلى بنية من الجهود المجتمعية التي لا تتطلب خبرة سابقة في الترميز. وبالشراكة مع Code.org، تسعى أكسنتشر للمساعدة في تسهيل فهم الشباب لعلوم الكمبيوتر وبناء المهارات التي تمكّنهم من شغل وظائف في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات.

وأثناء إكسبو 2020 دبي، سيقدم برنامج إكسبو للمدارس أربع رحلات مدرسية مدهشة ومتخصصة للطلاب، هي: إرث الإمارات، وعالم الفرص، والكوكب المستدام، والكون في حركة. وصمم البرنامج أيضاً عدداً من المبادرات لإشراك المجتمع المدرسي، تشمل مركز الزوار في إكسبو 2020 دبي، وهو مساحة مخصصة للمدارس والطلاب لاستكشاف إكسبو 2020 دبي والتفاعل معه، ومبتكرو إكسبو 2020 الصغار، وهو برنامج إبداعي لحل المشكلات، إضافة إلى مواد متخصصة للصفوف الدراسية تضم الموارد التعليمية لإكسبو 2020 دبي، مع خطط للدروس وأنشطة للفصول الدراسية وأفكار لاستكشاف المستقبل.

وتقود أكسنتشر بضعة مشروعات وشراكات مبتكرة لتقديم تجربة رقمية قوية ومتخصصة وجذابة لملايين الزوار من أنحاء العالم في إكسبو 2020 دبي، بصفتها شريك الخدمات الرقمية من فئة شريك أول رسمي لإكسبو 2020 دبي.