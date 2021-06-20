شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الشارقة يستقبل الرحلة الافتتاحية لطيران «فلاي أريستان» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

استقبل مطار الشارقة الثلاثاء الماضي الرحلة الافتتاحية لشركة طيران «فلاي أريستان» الكازاخستانية، القادمة من مطار ألماتي الدولي، في احتفال مميز مع مراسم التحية التقليدية برش الطائرة بالماء، حيث تسعى الشركة للاستفادة من الطلب المتزايد على السفر من وإلى إمارة الشارقة من خلال تدشين هذا الخط بمعدل رحلتين أسبوعياً.

ويؤكد اختيار شركة «فلاي أريستان» لمطار الشارقة، على أهمية سوق السفر المتنامي ونشاط الحركة السياحية والاقتصادية، بين كازاخستان والشارقة، والإقبال المتزايد من المسافرين على هاتين الوجهتين.

وبعد هبوط الطائرة على أرض المطار، كان في استقبالها الشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي وماديار مينيلبيكوف سفير فوق العادة ومفوض لدى السفارة الكازاخستانية بالإضافة إلى عدد من المدراء في الهيئة، حيث تم الترحيب بالمسافرين وطاقم الطائرة.

قال علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي: «نرحب باتخاذ شركة»فلاي أريستان«من مطار الشارقة محطة ووجهة لرحلاتها. ونحن نحرص دائماً على تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لكافة شركائنا لتعزيز تجربة سفر مميزة في ظل اتباع أعلى مستوى من الإجراءات والتدابير الاحترازية، الأمر الذي ساهم في الاستمرار باستقطاب شركات جديدة، وتعزيز ثقة العملاء بما يوفره مطار الشارقة. وسيسهم هذا الإطلاق الجديد في ترسيخ مكانة الشارقة كمركز دولي للسياحة والثقافة والأعمال، وجذب مزيد من السياح القادمين من كازاخستان إلى الإمارة».

وأضاف: نتمنى لشركة طيران "فلاي أريستان" كل النجاح والتوفيق في هذه الخطوة الجديدة مع افتتاح رحلات مباشرة بين إمارة الشارقة ومدينة ألماتي والتي ستمنح المزيد من الخيارات للمسافرين ممن يرغبون بزيارة كازاخستان بهدف الترفيه أو الأعمال.

وستقوم «فلاي أريستان»، وهي شركة الطيران المنخفضة التكلفة والمملوكة لشركة إير أستانا في كازاخستان، بتسيير رحلاتها المنتظمة بين ألماتي والشارقة، بمعدل رحلتين أسبوعياً أيام الأحد، والثلاثاء ويعتبر خط ألماتي- الشارقة خامس خط جوي دولي تقوم الشركة بافتتاحه للاستفادة من تنامي الطلب على السفر ودعم شبكة وجهاتها حول العالم.

ويواصل مطار الشارقة تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات، لكافة الشركات العاملة في المطار، بما يضمن انسيابية سير العمليات التشغيلية. وتأتي هذه الخطوة لتعكس المسار التصاعدي الذي بدأ مطار الشارقة في تحقيقه سواء على صعيد أعداد المسافرين أو حركة الشحن الجوي.