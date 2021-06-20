شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة «غرفة الشارقة» تطلع على توسعة مركز صحارى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

زار وفد من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، برئاسة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة الغرفة مؤخرا مشروع التوسعة الغربية الجديدة لمركز صحارى أحد أكبر المراكز التجارية الرائدة في الإمارات، وتندرج هذه الزيارة في إطار التزام الغرفة بتعزيز التواصل مع المنشآت والقطاعات الاقتصادية بمختلف فئاتها في الإمارة.

وضم وفد الغرفة وليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس الغرفة وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة، وسيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وإبراهيم راشد الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق في الغرفة، وكان في استقبالهم أكرم عمار المدير التنفيذي للمركز وعدد من موظفي المركز، حيث اطلعوا على المجموعة الكبيرة التي تضمها التوسعة الجديدة من المحلات وأماكن الترفيه والمطعام، وما يقدمه من خدمات تعد إضافة نوعية لقطاع التجزئة والقطاع السياحي في الإمارة.

متابعة مستمرة

وأكد عبد الله سلطان العويس، أن هذه الزيارة تأتي إنطلاقا من حرص الغرفة على المتابعة المستمرة لشؤون القطاعات الاقتصادية المختلفة في الإمارة عن قرب، إلى جانب حرصها على تبادل وجهات النظر مع مجتمع الأعمال بما يخدم مصالحهم ويدعم تطور اقتصاد الشارقة نحو مزيد من الازدهار والنماء، مشيرا إلى أن مركز صحارى يعد من أهم مراكز التسوق على مستوى الدولة وأحد وجهات التسوق والسياحية الرائدة في الإمارة، مهنئا إدارة المركز على المشروع التوسعي الجديد الذي سيشكل إضافة نوعية لإسعاد المجتمع من خلال ما يقدمه من خيارات متنوعة من أرقى الماركات التجارية التي حجزت لها موقعا في هذا المركز المتميز.

ولفت العويس، إلى أن إمارة الشارقة تشهد ازديادا مطردا في عدد متاجر التجزئة ومراكز التسوق، في ظل القوة الشرائية ومتانة الوضع الاقتصادي الذي تشهده الشارقة، إلى جانب الارتفاع الطبيعي لعدد السكان وما يرافقه من زيادة في مستوى استهلاك الأسر، بالإضافة إلى تنوع مفاهيم تجارة التجزئة وشموليتها، عدا عن استقطاب الإمارة للسياحة الداخلية والخارجية وغيرها من العوامل الإيجابية المؤثرة، مشيراً إلى أهمية قطاع مراكز التسوق وتجارة التجزئة باعتباره محركاً رئيسياً ومساهماً في دفع العجلة الاقتصادية وحركة النمو الديناميكي لاقتصاد الشارقة وتطوره.

دعم واهتمام

من جانبه، أعرب أكرم عمار المدير التنفيذي لمركز صحارى، عن شكره وتقديره لغرفة الشارقة على دعمها واهتمامها ومواكبتها لشؤون قطاع مراكز التسوق، مؤكدا أن المركز سيقدم لزواره تجربة فريدة من الترفيه والتسوق والمتعة، حيث سيضم الجناح الجديد تشكيلة رائعة من أحدث وأرقى خطوط الموضة والأزياء التي تحمل أشهر الماركات والعلامات التجارية المحلية والعالمية، علما بأنه تم إضافة طابق مخصص لمستحضرات التجميل بما في ذلك مراكز السبا، والصالونات، ومحلات بيع العطور ومراكز العناية بالبشرة وغيرها.