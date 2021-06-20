شكرا لقرائتكم خبر عن مقارنات معيارية لـ «أبوظبي للجودة» مع «اقتصادية الشارقة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحثت إدارة مراقبة الأسواق بقطاع خدمات الأسواق والمستهلكين في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، مع وفد دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة، التعاون وتبادل الخبرات في نطاق خدمات المقاييس القانونية في الأسواق، حيث تم إجراء مقارنات معيارية استمرت لمدة يومين في مقر المجلس للاطلاع على أفضل الإجراءات والممارسات في هذا المجال.

واستعرض سيف علي الحوسني مدير إدارة مراقبة الأسواق دور مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة في تمكين البنية التحتية لإمارة أبوظبي والشركاء- ودور قطاع خدمات المستهلكين والأسواق بتنفيذها بالإضافة إلى استعراض الهيكل التنظيمي والخدمات التي يقدمها لقطاع خدمات الأسواق والمستهلكين في مجال المقاييس القانونية وسبل توزيع الخدمات على الأقسام والوحدات التنظيمية.

وعرض الحوسني المهام الرئيسية لإدارة مراقبة الأسواق وأثرها في حماية كل من التاجر والمستهلك في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى أحكام وقرارات مجلس الوزراء فيما يخص عمليات التحقق المترولوجي، وتم أيضاً استعراض الخدمات المترولوجية التي تقدمها الإدارة وآليات إطلاق هذه الخدمات ميدانياً والأنظمة الإلكترونية المستخدمة والخدمات المستقبلية.

ومن جانبه أكد راشد مال الله الحوسني من اقتصادية الشارقة، أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات ذات الأهداف المتشابهة في مجالات خدمات المقاييس القانونية في الدولة وضرورة تبادل الخبرات ونقل المعرفة وبيان قدرات كافة الجهات وكيفية الاستفادة منها وتعميمها.

وقام الفريقان بإجراء حوار مفتوح خلال الاجتماع تم من خلاله بيان أهمية الخدمات التي يقدمها كل طرف كما تم تبادل الاستفسارات والإجابات المطروحة من كلا الجانبين باتباع نهج المقارنات المعيارية، حيث جاءت المقارنة المعيارية مع دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة منسجمة مع خطة المقارنات المعيارية لقطاع خدمات الأسواق والمستهلكين مع الجهات ذات المهام والأنشطة المشابهة للخدمات التي تقدمها والتي تتم بواسطة مقارنة أدائها بأداء الجهات الأخرى للاستفادة من أفضل الممارسات المطبقة.

وتم التنسيق لزيارة في أسواق الإمارة لإطلاع فريق التنمية الاقتصادية بالشارقة على الواقع الميداني، وكيفية تنفيذ الخدمات في مكاتب الخدمة التابعة لشعبة مراكز التحقق، بالإضافة إلى الاطلاع على الخدمات الأخرى وإجراءات تقديمها في الميدان، مثل عمليات التحقق من موازين البيع بالتجزئة والعبوات المعبأة مسبقاً في المصانع وموازين الشحن والقبانات الأرضية والمعدات المرجعية المستخدمة في هذه الخدمات.

وعبر فريق التنمية الاقتصادية بالشارقة عن امتنانه لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، وأشاد بالقدرات والخطوات التي قام بها في مجال خدمات المقاييس القانونية وصولاً لأسواق أكثر عدالة وسلامة. (وام)