شكرا لقرائتكم خبر عن «العربية» تستأنف رحلاتها بين الشارقة وباكو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت «العربية للطيران» استئناف رحلاتها من مطار الشارقة الدولي إلى باكو في أذربيجان، بدءاً من 11 يوليو المقبل.

وتحتضن باكو مزيجاً أوروبياً وآسيوياً، وتعد المركز المالي لأذربيجان، وتمثل نقطة لقاء بين الماضي والمستقبل، حيث تتقاطع أبراجها ومعمارها المعاصر مع معالم أثرية مهمة.

وتوفر «العربية للطيران» تغطية عالمية مجانية ضد فيروس «كوفيد 19» لجميع المسافرين على متن رحلاتها. وستكون هذه التغطية مشمولة تلقائياً عند الحجز دون الحاجة إلى إبراز أية وثائق إضافية، وتسري لمدة 31 يوماً تبدأ من تاريخ إقلاع الرحلة، وتشمل النفقات الطبية وتكاليف الحجر الصحي أيضاً.