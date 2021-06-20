شكرا لقرائتكم خبر عن «الجونة السينمائي» يمنح أحمد السقا جائزة الإنجاز الإبداعي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر مهرجان الجونة السينمائي منح جائزة الإنجاز الإبداعي للنجم المصري أحمد السقا، في دورته الخامسة 2021 التي ستعقد في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، اعترافاً بمسيرته السينمائية الاستثنائية ومساهمته الفائقة في مشهد صناعة السينما المصرية التي تمتد لأكثر من عقدين.

تعليقاً على ذلك، قال السقا: «شرف كبير لي أن يتم تكريمي بجائزة الإنجاز الإبداعي لمهرجان الجونة السينمائي هذا العام. بينما أسترجع مسيرتي، أتذكر جميع عظماء صناعة السينما الذين أثروا في مسيرتي المهنية وعلموني وألهموني. أنا ممتن جداً لهم، جنباً إلى جنب مع عائلتي وجمهوري العزيز على كل الحب والدعم الذي قدموه لي على مر السنين. أدين بهذا الإنجاز لكل هؤلاء الأفراد المدهشين الذين وقفوا إلى جانبي في كل خطوة».

من جانبها قالت بشرى رزة، المؤسس المشارك ورئيس العمليات: «سعيدة للغاية بمنح جائزة الإنجاز الإبداعي هذا العام لزميلي العزيز أحمد السقا. في بداية مسيرتي كممثلة، سمعت قصصاً حول دعمه الهائل لصناعة السينما. لم يأبه لحجم أجره رغم كونه نجم شباك، بل واقتطع جزءاً من أجره لإنتاج مشاريعه بأفضل جودة ممكنة. إلى جانب نجوميته الاستثنائية، فهو صانع نجوم أيضاً، إذ دعم فنانين شباباً وصاعدين، مكنهم عملهم مع السقا من تحقيق الشهرة اللازمة لاستكمال مسيرتهم، وهي صفة نادرة تعبر عن كونه نجماً حقيقياً».

جائزة الإنجاز الإبداعي تقليد سنوي لمهرجان الجونة السينمائي، تُقدم لهؤلاء الذين تركوا بصمتهم بأعمالهم الفريدة في مجال السينما. تضم قائمة الحاصلين على الجائزة: النجوم المصريين عادل إمام ومحمد هنيدي وخالد الصاوي، إضافة إلى النجوم العالميين فوريست ويتاكر وسلفستر ستالوني وجيرارد ديبارديو وسعيد تجماوي والمخرج المصري داود عبد السيد ومنسق المناظر أنسي أبو سيف وصانعة الأفلام التونسية درة بوشوشة وصانعة الأفلام الفلسطينية مي مصري.