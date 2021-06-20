شكرا لقرائتكم خبر عن "لازوردي" تنتهي من اكتتاب المرحلة الأولى لرأس المال بنسبة تغطية 88.12% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة لازوردي للمجوهرات عن انتهاء المرحلة الأولى من الاكتتاب في الأسهم الجديدة لرأس المال بنسبة تغطية بلغت 88.12%.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأنه قد تم الاكتتاب بعدد 12.777 مليون سهم من الأسهم الجديدة المطروحة من إجمالي عدد 14.5 مليون سهم، علماً بأن قيمة الأسهم المكتتب فيها بلغت 127.778 مليون ريال.

ونوهت الشركة إلى أنه سيتم طرح الأسهم المتبقية على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي، على أن تقوم تلك المؤسسات بتقديم عروض شراء للأسهم المتبقية، وسيتم تخصيص الأسهم المتبقية للمؤسسات الاستثمارية بإعطاء الأولوية للعرض الأعلى سعراً ثم الأقل فالأقل.

وبحسب البيان، تبدأ فترة الطرح المتبقي للأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها والبالغة 1.722 مليون سهم من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 22 يونيو الجاري، وتستمر إلى الساعة الخامسة مساءً من يوم الأربعاء الموافق 23 يونيو الجاري.

وكانت عمومية لازوردي قد اعتمدت زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 145 مليون ريال عن طريق طرح حقوق أولوية، ليرتفع رأس المال من 430 مليون ريال إلى 575 مليون ريالـ بنسبة زيادة تبلغ 33.72%.

وبحسب بيان سابق، سيرتفع عدد الأسهم من 43 مليون سهم إلى 57.5 مليون سهم، بنسبة زيادة 0.3372 حق لكل سهم.

وتجدر الإشارة إلى أن لازوردي حققت صافي أرباح بلغ 10.2 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل خسائر بلغت 1.6 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى زيادة الإيرادات التشغيلية بنسبة 21.4% في جميع قنواتها ومناطق انتشارها الجغرافي، وخفضت تكاليفها التشغيلية بنسبة 2.5% رغم الارتفاع الملحوظ في الإيرادات.