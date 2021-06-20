شكرا لقرائتكم خبر عن "التصنيع" تنتهي من أعمال صيانة مصانع تابعة وتبدأ عملية التشغيل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة التصنيع الوطنية عن الانتهاء من أعمال الصيانه لمصانع الشركة السعودية للإيثيلين والبولي إيثيلين، مُشيرة إلى بدء التشغيل بتاريخ اليوم الأحد الموافق 20 يونيو الجاري.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع "تداول" المالي، بأنه بذلك يكون قد تم الانتهاء من جميع أعمال الصيانة دون تغير في الأثر المالي المعلن عنه سابقاً.

وسبق أن قالت الشركة إن الأثر المالي المتوقع نتيجة هذا التوقف حسب متوسط الأسعار والمقدر بـ 90 مليون ريال سوف يظهر في القوائم المالية الأولية الموحدة لشركة التصنيع خلال الربع الثاني والثالث لعام 2021.

وتفيد الشركة بأنه سيكون لهذه الصيانة أثر إيجابي على اعتمادية وكفاءة التشغيل لمصانع الشركة.

يُشار إلى أن "التصنيع" حققت صافي أرباح بلغ 327.5 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل خسائر بلغت 51.8 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى ارتفاع متوسط اسعار البيع لجميع المنتجات والتي أدت كذلك إلى ارتفاع حصه الشركه في أرباح الشركات الزميله والمشاريع المشتركه بالإضافه إلى انخفاض تكاليف التمويل وارتفاع الإيرادات الأخرى بالرغم من ارتفاع مخصص الزكاه والضريبه.

وارتفعت المبيعات إلى 725.4 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 654.4 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2020.