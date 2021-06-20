شكرا لقرائتكم خبر عن مساهمون يملكون أسهماً بأكثر من 5% في "المتطورة" يطالبون بحل مجلس الإدارة وانتخاب أعضاء جُدد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للصناعات المتطورة عن تلقّيها خطاب من بعض المساهمين الذين يملكون أسهماً تمثّل 5.06% من رأس مال الشركة، لطلب اتخاذ الإجراءات النظاميّة وذلك لحل مجلس إدارة الشركة وإعادة انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، إنها ستقوم باتخاذ الإجراءات النظاميّة اللازمة حيال الطلب المشار إليه أعلاه، على أن يتم الإعلان عن أيّ تطوّرات في هذا الصدد في حينه.

يُشار إلى أن "المتطورة" حققت صافي أرباح بلغ 17.1 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 8.4 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى ارتفاع المبيعات إلى 19.7 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 10.7 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

وجاء ارتفاع الإيرادات على خلفية ارتفاع حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة رغم إنخفاض توزيعات الأرباح المكتسبة، وانخفاض تكاليف التمويل، على الرغم من ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية وارتفاع مصاريف الزكاة الشرعيه وانخفاض الإيرادات الاخرى خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.