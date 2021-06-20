“إيداع” : تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـصكوك الحكومة بالريال

أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية «إيداع» اليوم الأحد، عن تطبيق الزيادة في القيمة الإجمالية لإصدارات صكوك الحكومة بالريال (07-01-2021) و (15-07-2020) على حسابات المركز للمساهمين المستحقين.

وكانت السوق المالية السعودية “تداول”، قد أعلنت عن توقيع مركز الإيداع في السوق المالي، اتفاقية ربط مع مركز «كلير ستريم» للإيداع، مزود خدمات ما بعد التداول لمجموعة البورصة الألمانية.

وأشار ” تداول ” إلى أن ذلك يهدف إلى زيادة وصول المستثمرين الدوليين للسوق المالية السعودية.