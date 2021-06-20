شكرا لقرائتكم خبر عن الجولة الثانية من اليورو.. 27 هدفاً و3 منتخبات تحسم التأهل لدور الـ16 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: أحمد مصطفى

أسدل الستار مساء السبت على منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات من دوري الأمم الأوروبية «يورو 2020» والمقامة في 11 دولة أوروبية بنظام جديد للمرة الأولى بمناسبة مرور 60 عاماً على إطلاقها.

وشهدت الجولة تسجيل 27 هدفاً، وبهدف أقل عن الجولة الماضية التي سجل فيها 28 هدفاً، وكانت مباراة البرتغال وألمانيا هي الأكثر تهديفاً برصيد 6 أهداف، بعد فوز ألمانيا بنتيجة 4-2، فيما كنت مباراة إنجلترا واسكتلندا الوحيدة التي انتهت سلبياً.

كما تمكنت 7 منتخبات من الحفاظ على شباكها نظيفة وهي روسيا بالفوز على فنلندا 1-0، وويلز بالفوز على تركيا 2-0، وهولندا بالفوز على النمسا 2-0، والسويد بالفوز على سلوفاكيا 1-0، وإنجلترا بتعادلها السلبي أمام اسكتلندا.

المنتخبات المتأهلة

وفيما يتعلق بالمنتخبات المتأهلة إلى دور الستة عشر فقد ضمنت 3 منتخبات التأهل للدور المقبل، بعد ختام الجولة الثانية، وهي كل من إيطاليا بتصدرها للمجموعة الأولى برصيد 6 نقاط والعلامة الكاملة، وكذلك بلجيكا للمجموعة الثانية بالعلامة الكاملة، وهولندا للمجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة أيضاً.

وشهدت الجولة احتساب 7 ركلات جزاء سجل 3 منها وأهدرت 4، حيث سجل كل من ممفيس ديباي لاعب هولندا في مرمى النمسا، وايميل فورسبيرغ لاعب السويد في مرمى سلوفاكيا، وباتريك شيك لاعب التشيك في مرمى كرواتيا، فيما أهدر كل من جاريث بيل لاعب ويلز أمام تركيا، وروسلان فالتوفسكي لاعب أوكرانيا أمام مقدونيا الشمالية، وازغان اليوسكي لاعب مقدونيا الشمالية أمام أوكرانيا، وكذلك جيراد مورينو لاعب إسبانيا أمام بولندا.

صدارة الهدافين

وفيما يتعلق بصدارة الهدافين فقد زاد الصراع بين كل من البرتغالي كرستيانو رونالدو والتشيكي باتريك شيك برصيد 3 أهداف لكل لاعب.

ومن ضمن الأرقام المميزة التي شهدتها الجولة الثانية من كأس الأمم الأوربية أيضاً هو معادلة الأسطورة كرستيانو رونالدو لكاريل بوبورسكي كأفضل صناع في تاريخ أمم أوروبا، بـ6 أسيست لكل منهما.

كما أصبح منتخب البرتغال أول فريق أوروبي تستقبل شباكه هدفين عكسيين في مباراة واحدة في بطولة كبرى «كأس العالم أو كأس الأمم الأوروبية يورو»، فيما تواصلت عقدة ألمانيا لدى البرتغال بعد الفوز عليها حيث لم تتمكن الأخيرة من تحقيق الفوز على الماكينات في بطولة اليورو منذ نسخة عام 2000.