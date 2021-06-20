شكرا لقرائتكم خبر عن استعداداً للإدراج بالبورصة الكويتية "لاند المتحدة العقارية" تطرح 10 ملايين سهم للاكتتاب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تسعى شركة لاند المتحدة العقارية لإنجاز متطلبات الإدراج بشأن إنهاء الإجراءات المتعلقة بزيادة عدد مساهميها الى النسبة المحددة التي تؤهلها لعملية الإدراج في السوق الرئيسي، لاسيما بعد الموافقة المبدئية التي حصلت عليها الشركة أخيرا من هيئة أسواق المال.

وقامت شركة لاند المتحدة العقارية بطرح ثانوي خاص لـ 10 ملايين سهم بحد أقصى، بسعر 105 فلوس للسهم، شاملة علاوة الإصدار، مشيرة الى أن الحد الأدنى للاكتتاب يبلغ 100 ألف سهم، متوقعة أن يبلغ إجمالي عوائد الاكتتاب 1.050 مليون دينار، وبدأ تاريخ الاكتتاب من تاريخ 13 يونيو الجاري ويستمر إلى 24 من الشهر نفسه، بحسب صحيفة "الجريدة".

وعملية الطرح للاكتتاب التي قامت بها الشركة تمت من قبل مدير الاكتتاب شركة نور للاستثمار المالي، وستكون من قبل المساهمين الحاليين الى مساهمين جدد.

وسيتم التوصل مع شركة بورصة الكويت للأوراق المالية بشأن إنهاء الإجراءات المتبعة والخاصة بالإدراج، والمتمثلة في الإعلان بالجريدة الرسمية، ومرتين في صحيفة محلية، وإعداد البيانات، والإفصاح عن كل البيانات المتعلقة به على موقع البورصة، إضافة إلى إجراءات أخرى مطلوبة بعد الانتهاء من عملية الاكتتاب.

يشار إلى أن شركة جاسم للنقليات والمناولة تعمل حالياً على إنجاز متطلبات الإدراج بشأن إنهاء الإجراءات المتعلقة بزيادة عدد مساهميها إلى النسبة المحددة، التي تؤهلها لعملية الإدراج في السوق الرئيسي بالبورصة الكويتية، لاسيما بعد الموافقة المبدئية، التي حصلت عليها الشركة أخيراً من هيئة أسواق المال.

وقامت شركة جاسم للنقليات والمناولة بعملية طرح ثانوي خاص لـ 60 مليون سهم عادي بحد أقصى بسعر 450 فلساً للسهم. والحد الأدنى للاكتتاب يبلغ 22.50 ألف سهم أو 10.12 ألف دينار، ويبدأ تاريخ الاكتتاب من أمس، إلى 8 يوليو المقبل.

ولتسهيل الإدراج والاكتتاب بالبورصة، تسعى هيئة أسواق المال الكويتية إلى إجراء تعديلات على الشروط والأطر التنفيذية لعملية الإدراج والاكتتاب، حيث تعمل على تقليص الدورة المستندية لهما، الأمر الذي من شأنه أن يدفع إلى تشجيع الشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص على الإدراج.

يذكر أنه عند إدراج أسهم الشركات المساهمة الكويتية في البورصة يجب توافر شروط الإدراج المنصوص عليها في قواعد البورصة، إضافة الى ضرورة أن تتخذ الشركة شكل الشركة المساهمة، وأن تكون أسهمها قابلة للتداول، وألا تكون هناك أيّ قيود من شأنها حجب جميع الأسهم عن التداول، أو انتقال ملكية الأسهم بين المتعاملين.