شكرا لقرائتكم خبر عن 16.4 مليار دينار عجز متوقع لميزانية "مؤسسة البترول الكويتية" حتى 2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت مؤسسة البترول الكويتية أن العجز المالي في ميزانيتها حسب الخطة الخمسية من المتوقع أن يصل في نهاية السنة المالية الخامسة 2024/2025 إلى 16.4 مليار دينار عند الصرف على المصروفات الرأسمالية.

وذلك من خلال تحصيل تدفقات نقدية داخلة تقدر بنحو 73.7 مليار دينار مع وجود العديد من الالتزامات تتمثل في 56.6 مليار دينار ايرادات محولة و16.9 مليار دينار مصروفات رأسمالية و7.4 مليار دينار توزيعات ارباح سابقة الى الاحتياطي العام ونحو 9.2 مليار دينار توزيعات ارباح مستقبلية ليصبح العجز المالي 16.4 مليار دينار، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

وجاءت تلك الارقام بناء على افتراضات تم استخدامها وفقا لسيناريوهات الأسعار المخفضة لأسعار برميل النفط الخام بنحو 39 دولارا للبرميل خلال الخطة الخمسية وتوزيع الارباح المستقبلية بدءا من سنة 2019/2020 بنسبة 90%، علما بانه لم يتم افتراض أي اقتراض خارجي من قبل مؤسسة البترول.

ويأتي التخوف من ضعف الوضع المالي لمؤسسة البترول وانخفاض التدفقات النقدية نتيجة صدور قوانين بتوزيع أرباح المؤسسة لسنوات سابقة ومتفرقة خلافا لقرارات المجلس الأعلى للبترول مما ترتب عليها التزامات تصل الى 9.5 مليارات دينار على المؤسسة، وتأخر تنفيذ خطة الاقتراض لوجود العديد من المعوقات.

ورغم حصول مؤسسة البترول على القرض الدوار بمبلغ اجمالي يصل الى 660 مليون دينار لتلبية احتياجات رأس المال العامل واستغلاله بالكامل والحصول على قرض أخر طويل الأمد بقيمة مليار دينار في أكتوبر 2020 من قبل البنوك المحلية وذلك لتغطية جزء من الاحتياجات الرأسمالية للمؤسسة وشركاتها التابعة خلال السنوات الخمس المقبلة، إلا ان القروض لا تمثل 8% فقط من الخطة الموضوعة للاقتراض والبالغة 12 مليار دينار.

ومؤخراً، شكلت مؤسسة البترول الكويتية فريق عمل لإعداد قائمة موحدة على مستوى القطاع النفطي والتي سيتم العمل بها في الشركات النفطية متى تم إقرارها من قبل السلطة المختصة.