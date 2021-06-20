شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي السعودي يكمل الربط الإلكتروني مع وزارة المالية بشأن حسابات الجهات الحكومية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن البنك المركزي السعودي، اكتمال عملية الربط الإلكتروني مع وزارة المالية لمعالجة الطلبات المتعلقة بحسابات الجهات الحكومية لدى البنوك والمصارف التجارية العاملة في المملكة، عبر البوابة الإلكترونية "حساب".

وأشار المركزي إلى أن ذلك تحقيقاً لمبادرات برنامج التحول الوطني 2020 لرفع مستوى الخدمات المالية، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030، وفقا لبيان على موقع المركزي الإلكتروني.

وأوضح المركزي أن الخطوة أعلاه تأتي انطلاقاً من مبدأ التحسين والتطوير المستمر لإجراءات العمل، وامتداداً لمبادرات البنك المركزي في الربط الإلكتروني مع أصحاب المصلحة الذين تربطهم معه أعمال مشتركة، وفهم احتياجاتهم لتذليل العوائق والصعوبات التي تواجه العلاقة المشتركة علـى نحو يُمكّن من تحقيق مستوى جودة ورضا عالٍ، ويسهم في تحقيق الأهداف المشتركة.

يشار إلى أنه في مطلع الشهر الجاري قرر البنك المركزي السعودي السماح للإمهات بفتح حسابات بنكية لأبنائهن وبناتهن القصر، وأتى القرار انطلاقًا من حرص المركزي السعودي على أن تقدم البنوك والمصارف خدمات مصرفية تلبي كافة احتياجات العملاء، وبهدف المساهمة في تمكين العملاء الأمهات من إدارة شؤون أبنائهن.

وأكد البنك على البنوك بإمكانية إتاحة فتح حسابات بنكية فرعية من حساب الأم الرئيس، مع تسمية هذا الحساب باسم القاصر ولمصلحته.

ويقوم البنك المركزي السعودي بعمليات تطوير في مجال الأنظمة المختلفة التي تخص البنوك وشركات التأمين والشركات المالية في إطار الحرص على مواكبة المستجدات والارتقاء بأداء الجهات المختلفة التي تقع تحت إشراف البنك المركزي.