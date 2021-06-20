شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ"جي إف إتش" تتخارج من المحفظة الصناعية في أميركا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت شركة جي إف إتش كابيتال المحدودة، التابعة لمجموعة جي إف إتش المالية اتفاقيات للتخارج من محفظتها الصناعية بالولايات المتحدة الأميركية 1 و2 (يشار إليهما مجتمعين بـ "المحفظة الصناعية بالولايات المتحدة"، "المحفظة" أو "الاستثمار") التي استحوذت عليها جي إف إتش كابيتال في عام 2016.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" تتكون محفظة الشركة التابعة لمجموعة جي إف إتش، من 26 أصلا، بمساحة تزيد على 2.7 مليون قدم مربعة، وتقع هذه الأصول عبر منطقة وسط غرب الولايات المتحدة، وهي موزعة بالتساوي ما بين منشآت لمستأجرين فرديين وأخرى لمستأجرين متعددين، وتخدم كمواقع للتوزيع ومستودعات التخزين وغيرها من الاستخدامات الأخرى.

وتمكنت مجموعة جي إف إتش من تعزيز المحفظة خلال فترة الاستثمار، عن طريق رفع معدلات الإشغال وتنمية دخل الإيجار وإجراء التحسينات الرأسمالية ذات العلاقة والمطلوبة لضمان الحفاظ على قيمة المحفظة وقدرتها على المنافسة التجارية ولتكون جاذبة للمستأجرين.

واستفاد أداء المحفظة من الطفرة التي حدثت في التجارة الإلكترونية وزيادة الضغط على سلاسل التوريدات مما أدى إلى ارتفاع الطلب على المساحات الصناعية بشل أكبر.

من جانب آخر فقد ارتفعت كميات الشحن بشكل حاد خلال السنة الماضية فيما سارعت شركات التجزئة والشركات الصناعية بإضافة المزيد إلى مخزونهم المتناقص خلال فترة تفشي الوباء مما أوجد طلبا عاليا على المساحات الصناعية.

كما ارتفعت إيجارات العقارات الصناعية بمعدل قياسي بنسبة 7.1% على أساس سنوي خلال الربع الأول 2021 وبنسبة 6.8% سنويا على مدى السنوات الخمس الماضية. لذلك، كان السوق الصناعي بالولايات المتحدة الأكثر طلبا في قطاع العقارات التجارية.

وذكرت المجموعة أنه في ظل هذا الطلب المرتفع، قررت الشركة الاستفادة من هذه الأوضاع الإيجابية للسوق بما يعود بالنفع على مستثمريها وذلك بالتخارج من المحفظة.

ومن المتوقع أن يحقق التخارج ما يعادل 40% من العوائد للمستثمرين على مدى فترة الاستثمار.

يشار إلى إنه مؤخرا، ذكرت مجموعة جي إف إتش المالية أنها تواصلت مع المصرف الخليجي التجاري بشأن تقديم عرض استحواذ طوعي للأسهم الصادرة للمصرف.

وأوضحت المجموعة أن المناقشات قد لا تؤدي إلى تقديم عرض استحواذ طوعي للأسهم في المصرف.

وأعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، تحقيق صافي ربح خلال عام 2020، بلغ 45.1 مليون دولار، مقارنة بـ 66.03 مليون دولار في 2019، بتراجع 31.7%.