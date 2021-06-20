شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الطيران المدني السعودية تصدر تعميما لشركات الطيران بشأن القادمين للمملكة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية، تعميما لشركات الطيران بشأن أهمية التأكد من أن القادمين إلى المملكة قد أكملوا تسجيل بيانات التحصين من فيروس كورونا قبل المغادرة.

وأفادت الهيئة في تعميمها، على جميع شركات الطيران "بأهمية التأكد من أن المسافرين القادمين إلى المملكة العربية السعودية من غير المواطنين ومرافقيهم قد أكملوا تسجيل بيانات التحصين قبل المغادرة للإسهام في تسريع إجراءات دخولهم وتقليل مدة انتظارهم في منافذ الدخول"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويشمل التسجيل "مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها، والمقيمين ومرافقيهم من المحصنين وغير المحصنين، تماشيا مع الجهود التي تبذلها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا لضمان سلامة المواطنين والمقيمين فيها، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أثناء إنهاء إجراءات الدخول".

ومؤخرا، أطلقت وزارة الخارجية السعودية، بالتنسيق مع كل من وزارتي الداخلية والمالية خدمة إلكترونية تتيح للزوار من خارج المملكة تمديد صلاحية تأشيراتهم التي لم يتم الاستفادة منها وانتهت خلال فترة تعليق القدوم من الدول العشرين التي سبق الإعلان عنها بتاريخ الثاني من فبراير الماضي.

وسمحت وزارة الداخلية السعودية، في وقت سابق، للقادمين من الإمارات، وألمانيا، وأميركا، وأيرلندا، وإيطاليا، والبرتغال، والمملكة المتحدة، والسويد، والاتحاد السويسري، وفرنسا، واليابان بالدخول إلى المملكة.

وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت، في وقت سابق، عن إجراءات جديدة حول السفر لبعض الدول التي ما زالت الحالة الوبائية بها ذات مخاطر عالية ومنع السفر إليها قبل الحصول على إذن مسبق.

وأكدت الوزارة في بيان لها على استمرار منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى 13 دولة دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية.

وكانت السعودية قد أعلنت السماح بسفر المواطنين للخارج، بشرط تلقي جرعتي اللقاح أو مرور 14 يوما على الجرعة الأولى، على أن يبدأ السماح بالسفر بدءا من يوم 17 مايو الماضي (5 شوال).

وفي وقت سابق، صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية أنه سيتم ابتداءً من 31 مارس 2021 السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة.

يشار إلى أن السلطات السعودية قررت في مطلع العام الجاري، استئناف رحلات الطيران الدولية وفتح المنافذ البرية والبحرية للدخول إلى أراضيها، مع فرض إجراءات احترازية لمواجهة انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي ظهرت في المملكة المتحدة وبعض الدول الأخرى.